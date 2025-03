Бактериальный вагиноз может передаваться женщинам от мужчин

Австралийские медики обнаружили, что одновременное лечение и женщины, и ее партнера позволяет более эффективно бороться с бактериальным вагинозом. После эксперимента ученые усомнились, что это заболевание не входит в группу передающихся половым путем, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование в журнале New England Journal of Medicine.

В группе, где обе партнера получали противомикробные мази и таблетки, рецидив бактериального вагиноза наблюдался у 35 процентов женщин. А в парах, в которых лечились только женщины, рецидив случился у 63 процентов женщин. При этом ученые отметили, что среднее время до повторного появления симптомов оказалось больше у тех женщин, которые получали препараты вместе с партнерами.

По данным Всемирной организации здравоохранения, бактериальный вагиноз встречается у 23-29 процентов женщин, но этот показатель варьируется в зависимости от страны. Это заболевание возникает из-за нарушения бактериального баланса.

Бактериальный вагиноз может протекать бессимптомно, а может сопровождаться изменением характера выделений, резким запахом, зудом и раздражением, жжением при мочеиспускании. Это заболевание можно вылечить, а при отсутствии лечения оно может привести к осложнениям при беременности, воспалениям и повышению риска заражения инфекциями, передаваемыми половым путем.

ВОЗ пока не установила, как возникает бактериальный дисбаланс при вагинозе. Среди наиболее вероятных причин организация называет спринцевание влагалища, незащищенные половые контакты с новым партнером или несколькими половыми партнерами.