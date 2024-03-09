Гепатит через полотенце и ВИЧ в сауне

Перед сексом с новым партнером важно заботиться о здоровье и безопасности. Кроме рисков незапланированной беременности, во время секса можно заразиться различными инфекциями — некоторые из них очень опасны и вызывают неизлечимые заболевания. Для россиян это особенно актуально из-за эпидемии ВИЧ: только в 2022 году зафиксировали 71 тысячу новых случаев заражения. Кроме того, из-за того, что тема секса табуирована, многие стесняются обратиться к врачу, что приводит к серьезным проблемам и рискам для себя и партнера. «Холод» поговорил с акушером-гинекологом, кандидатом медицинских наук Татьяной Румянцевой о том, как защитить себя и партнера от нежелательных последствий.

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ИППП — инфекции, передающиеся половым путем. По данным ВОЗ, ежедневно в мире фиксируют более миллиона случаев заражения ИППП. Заразиться ими можно через сперму, вагинальные выделения, использование одного и того же презерватива или секс-игрушек при смене типа полового контакта (например, с анального на вагинальный). Даже проникновение пальцев небезопасно при смене типа контакта из-за выделений, в которых может быть инфекция, или если на пальцах инфицированного партнера есть открытые ранки.

Вирусы также могут передаваться через кровь, при поцелуях и контактах кожи с инфицированной областью другого человека. А вот заразиться ИППП в саунах, банях или общественных туалетах почти невозможно, разве что вы занимаетесь там сексом, так как возбудители ИППП чаще всего быстро погибают во внешней среде.

Всего существует более 30 инфекций, но среди самых распространенных в России и Европе называют девять. Поговорим о них подробнее.

ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека — неизлечимый вирус, который поражает иммунную систему и передается в основном через сперму или влагалищные выделения при незащищенном сексе. Заразиться можно и через кровь во время переливания, при использовании зараженного шприца или необработанных инструментов. ВИЧ не может жить вне человеческого организма: он погибает при высыхании жидкостей, содержащих его, и практически мгновенно гибнет при температуре выше 56ºС. Также почти невозможно заразиться ВИЧ через пот, слюну и мочу, так как в них не содержится достаточно вируса для заражения.

Если вы меняете партнеров и не используете презерватив, вы попадаете в группу риска. По данным Роспотребнадзора, в 2022 году среди всех заражений ВИЧ незащищенный секс между гетеросексуальными партнерами был причиной заражения в 72% случаев. Доля заражений при внутривенном употреблении наркотиков — 22,5%, а во время секса между мужчинами — только 4%. Еще в группе риска находятся подростки, которые мало знают о предохранении, стесняются обращаться за помощью из-за табуированности темы или не имеют денег на врачей.

В России до сих пор продолжается эпидемия ВИЧ. Согласно отчету Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, более половины новых случаев ВИЧ в Европе за 2022 год приходится на Россию. Хотя Минздрав утверждает, что за четыре года заболеваемость ВИЧ в стране снизилась почти на 35%, Роспотребнадзор, который тоже собирает статистику, объясняет снижение числа случаев инфицирования тем, что группы риска стали меньше тестировать.

Симптомы: в течение двух-шести недель после инфицирования может появиться температура, боль в горле и мышцах и высыпания. Как только иммунная система серьезно повредится, могут появиться новые симптомы: похудение, хроническая диарея, ночная потливость, проблемы с кожей и рецидивирующие инфекции — даже после лечения или временного исчезновения симптомов, инфекции могут вернуться из-за неспособности организма эффективно бороться с ними.

Осложнения: разрушение иммунной системы, СПИД.

Сдавайте тест не ранее, чем через два-три месяца после незащищенного секса, и проводите тестирование каждые три месяца, если вы находитесь в группе риска.

ВПЧ

Вирус папилломы человека — еще один неизлечимый вирус. Есть более 200 штаммов ВПЧ с разными симптомами. Около 40 из них поражают слизистые оболочки, особенно в области гениталий, остальные воздействуют на кожу.

Все типы делятся на онкогенные (низкого и высокого риска), то есть те, которые вызывают рак, и неонкогенные. Самые агрессивные и распространенные — онкогенные 16-й и 18-й типы — именно они вызывают большинство видов рака, связанного с ВПЧ.

Примерно 80% людей, ведущих половую жизнь, заражаются ВПЧ. Этот вирус может передаваться даже с презервативом — через трение ранее зараженных участков тела вокруг половых органов.

Симптомы: у некоторых появляются бородавки через несколько недель или месяцев, но симптомов может и не быть.

Осложнения: высокоонкогенные штаммы могут вызвать рак шейки матки, влагалища, анального канала, ротовой полости и глотки. Инфекция ВПЧ вызывает больше 300 тысяч смертей от рака шейки матки каждый год.

К врачу стоит идти только после появления симптомов. Однако после достижения 25 лет в России рекомендуется ежегодно сдавать ПАП-тест (цитологическое исследование мазка с шейки матки). Он помогает обнаружить изменения в шейке матки на ранних стадиях и начать лечение, которое может предотвратить рак. Если нет показаний, то чаще сдавать анализ на онкоцитологию не стоит. От ВПЧ также существуют вакцины — мы расскажем о них ниже.

Фото: Andrea Piacquadio / Pexels

Герпес

Герпес — неизлечимая инфекция, передающаяся половым путем и через кожу.

Существуют вирус герпеса первого типа, который поражает губы и кожу вокруг рта, и второго типа — он проявляется на половых органах или вокруг них. После заражения у человека могут появиться болезненные язвы или пузырьки.

Опасность в том, что даже после того, как болячки исчезнут, вирус все равно останется в организме и будет передаваться при поцелуях и контактах с кожей.

Симптомы: могут появиться болезненные волдыри на губах и коже вокруг рта или на половых органах и вокруг них, боль при мочеиспускании, зуд вокруг половых органов, нетипичные выделения из пениса или влагалища, а также симптомы, похожие на грипп: температура и головная боль. Но их может и не быть.

Осложнения: герпес второго типа повышает риск инфицирования и передачи ВИЧ.

К врачу стоит обращаться после появления волдырей на губах, половых органах и вокруг них. При генитальном герпесе также стоит сдать тест на ВИЧ.

Гепатит

Это группа воспалительных заболеваний печени, возбудителями которых являются вирусы гепатита A, B, C, D, Е. Каждый из этих вирусов имеет свои особенности, такие как способы передачи и тяжесть вызванного ими заболевания.

Наиболее опасными считаются гепатиты B и C — они часто становятся хроническими и могут привести к циррозу и раку печени. По данным Роспотребнадзора, от гепатитов, которые перешли в хроническую форму, в России ежегодно умирают около 27 тысяч человек. В 2022 году ведомство выявило 43,3 тысячи случаев хронических гепатитов, большая часть из них — гепатит С.

Гепатит С чаще всего передается при переливании крови, повторном использовании шприцев, а также при половом контакте. По последним данным, в России в 2017 году от гепатита С умерло 5696 человек.

Чаще остальных половым путем передается гепатит В. В 2017 году в России от него умерло 2164 человека. Он также опасен тем, что очень устойчив вне организма, поэтому не пользуйтесь чужими полотенцами с пятнами крови, бритвами и зубными щетками — бытовыми предметами, которые контактируют с кожей и слизистой.

Симптомы: утомляемость, снижение работоспособности, боль в мышцах, головная боль, желтуха. Но их может не быть до повреждения печени.

Осложнения: цирроз, рак печени и летальный исход на хронической стадии.

Сдать анализы на гепатит С стоит минимум через две недели после незащищенного секса и не ранее чем через месяц — на гепатит В.

Сифилис, хламидиоз, гонорея, трихомониаз и микоплазмоз

Эти заболевания не так опасны по сравнению с описанными выше, так как

поддаются лечению. Возбудители этих болезней в основном передаются при вагинальном, анальном и оральном сексе. При этом без лечения эти инфекции могут распространиться на все тело, вызвать сыпь и боль в суставах. Также гонорея, по данным ВОЗ, со временем может стать неизлечимой. Причина в том, что у возбудителя гонореи — бактерии Neisseria gonorrhoeae — выработалась устойчивость ко многим антибиотикам, с помощью которых лечат болезнь.

Большая часть болезней протекает бессимптомно или признаки заражения проявляются спустя недели, месяцы и даже годы. Но есть наиболее распространенные симптомы:

нетипичные вагинальные выделения;

чувство жжения при мочеиспускании;

генитальные язвы;

боли в области живота.

Обращайтесь к врачу после появления симптомов или не раньше, чем через два месяца после незащищенного секса.

Можно ли вакцинироваться от ИППП?

Это базовый и эффективный метод борьбы с заражением, но доступен он только в нескольких случаях: для борьбы с ВПЧ и гепатитом А и В.

Получить прививку против ВПЧ рекомендуется до начала половой жизни, чтобы снизить риски рака шейки матки. Если у вас уже появились папилломы, вы все равно можете вакцинироваться, чтобы в будущем не заразиться другими типами вируса. Взрослым перед вакцинацией желательно сдать анализ на ВПЧ, чтобы понять, будет ли эффективна вакцина. Например, если вы болеете 16-м и 18-м штаммами, то прививаться будет бессмысленно.

В России зарегистрировано две вакцины против ВПЧ — «Гардасил» и «Церварикс». Последняя защищает от 16-го и 18-го и типов, которые вызывают около 70% случаев рака шейки матки в мире. «Гардасил» защищает от четырех типов вируса: 16-го и 18-го, а также от 6-го и 11-го, от которых появляются бородавки на половых органах и в анусе.

Вакцина от гепатита В входит в российский национальный календарь прививок, поэтому ее могут получить бесплатно в поликлинике все граждане до 55 лет. Однако перед вакцинацией все же рекомендуется предварительно сдать анализ крови на гепатит В, так как болезнь может протекать бессимптомно. Перед вакцинацией также нужно проверить уровень антител, если вы прививались в детстве. Если их достаточно, то повторная вакцинация не нужна. Рекомендуется проверять это каждые несколько лет, так как уровень антител может снижаться.

Как еще можно себя обезопасить?

Тщательно мойте руки и всегда используйте презерватив и латексные салфетки во время секса с партнером или при использовании секс-игрушек. Также их нужно менять каждый раз после смены типа полового контакта (например, с вагинального на анальный, и наоборот).

Не используйте шприцы и иглы более одного раза.

Проходите профилактическое обследование у врача, даже если у вас нет симптомов. Женщинам надо сдать мазок из влагалища, чтобы провериться на хламидиоз, гонорею, трихомониаз и Mycoplasma genitalium. Мужчины могут сдать мазок или мочу. Если был оральный или анальный секс, также рекомендуется сдать мазок из ротоглотки или прямой кишки. Оба партнера могут сдать кровь на ВИЧ, сифилис, гепатит В и С.

Покажите партнеру свою справку после обследования у врача и сдачи анализов. Не стесняйтесь попросить у него такую же.

Антисептические средства, например хлоргексидин и мирамистин, не входят ни в один протокол лечения или профилактики ИППП. Их эффективность в борьбе с инфекциями, передающимися половым путем, не доказана. А сделав спринцевание после незащищенного секса, вы подвергаете себя риску бактериального вагиноза — нарушению нормальной микрофлоры влагалища.