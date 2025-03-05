Трамп объявил о получении «важного письма» от Зеленского 

Президент США Дональд Трамп рассказал о получении «важного письма» от украинского президента Владимира Зеленского, в котором тот выразил готовность начать переговоры о мире. Об этом он заявил во время выступления перед обеими палатами Конгресса США.

«Сегодня я получил важное письмо от президента Зеленского. Там говорится, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы», — сказал Трамп.

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По его словам, украинский президент также заявил в своем письме, что его команда «хочет работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы добиться мира, который будет длиться долго». Зеленский подчеркнул, что Украина «ценит то, как много Америка сделала для того чтобы помочь ей поддерживать свой суверенитет и независимость», добавил Трамп.

«Что касается сделки по редкоземельным металлам, Украина готова это подписать. Я недавно получил это письмо», — сказал президент США.

Трамп утверждает, что также получил «сильные сигналы» от России о готовности к миру. «Разве это не замечательно? Сейчас время прекратить это безумие. <…> Сейчас время завершить эту бессмысленную войну», — добавил он.

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Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что письмо, о котором говорил Трамп — это пост Зеленского, который он написал накануне в своем аккаунте в соцсети Х.

«В очень сложной ситуации мы все же движемся вперед, развиваем отношения и продвигаем наши приоритеты. Сообщение нашего президента Владимира Зеленского президент Дональд Трамп зачитал в своем обращении к нации», — написала Макарова в своем фейсбуке.

4 марта Зеленский написал, что Украина готова пройти «все последующие этапы» и вместе с Вашингтоном заключить окончательное соглашение для устойчивого мира. Зеленский также уточнил условия первого этапа мирного урегулирования. В их числе — освобождение пленных, немедленное прекращение огня в небе и на море, запрет ракетных и дроновых ударов, а также бомбардировок гражданской и энергетической инфраструктуры. При этом Украина готова к этим шагам только при соблюдении аналогичных условий со стороны России.

Новость обновлена в 11:25 (по мск), добавлен комментарий посла Украины в США Оксаны Маркаровой