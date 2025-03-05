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Интернет и мемы

Российский банк замаскировал свое приложение и назвал его «Учет надоя»

23:22 05.03.2025

Россельхозбанк выпустил новое приложение для AppStore и назвал его «Учет надоя», чтобы избежать дальнейшей блокировки. Об этом сообщает Frank Media и «Русбейс».

Приложение можно скачать не только из России, но и из других стран. Оно замаскировано под приложение для управления фермой, при этом, как пишет Frank Media, его интерфейс ничем не отличается от предыдущих приложений банка.

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«Мобильное приложение “Учет надоя” создано для автоматизации процесса учета и контроля надоев молока на ферме. Оно позволяет фермерам и работникам молочных хозяйств отслеживать ежедневные показатели, анализировать продуктивность коров и оптимизировать производственные процессы», — говорится в описании приложения.

В пресс-службе Россельхозбанка отметили, что войти в новое приложение можно с помощью логина и пароля из предыдущих версий мобильного банка. Если пользователи забыли данные своей учетной записи, они смогут их восстановить через контакт-центр. При этом банк пообещал, что старые приложения продолжат работать в обычном режиме. 

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Сообщения о том, что приложения российских банков начали пропадать из AppStore и Play Market, появились вскоре после начала войны в Украине. Это объяснялось тем, что банки попали под западные санкции. Однако многие из них находили способы обхода ограничений. К примеру, осенью прошлого года «Т-Банк» предложил своим клиентам устанавливать приложение с помощью временного Apple ID.

Ранее стало известно, что российский Минфин разрабатывает постановление, которое обяжет банки сообщать о местонахождении клиентов, если они часто пользуются мобильными приложениями. Так российские власти намерены контролировать налоговое резидентство граждан.

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