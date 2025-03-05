Российский банк замаскировал свое приложение и назвал его «Учет надоя»

Россельхозбанк выпустил новое приложение для AppStore и назвал его «Учет надоя», чтобы избежать дальнейшей блокировки. Об этом сообщает Frank Media и «Русбейс».
Приложение можно скачать не только из России, но и из других стран. Оно замаскировано под приложение для управления фермой, при этом, как пишет Frank Media, его интерфейс ничем не отличается от предыдущих приложений банка.
«Мобильное приложение “Учет надоя” создано для автоматизации процесса учета и контроля надоев молока на ферме. Оно позволяет фермерам и работникам молочных хозяйств отслеживать ежедневные показатели, анализировать продуктивность коров и оптимизировать производственные процессы», — говорится в описании приложения.
В пресс-службе Россельхозбанка отметили, что войти в новое приложение можно с помощью логина и пароля из предыдущих версий мобильного банка. Если пользователи забыли данные своей учетной записи, они смогут их восстановить через контакт-центр. При этом банк пообещал, что старые приложения продолжат работать в обычном режиме.
Сообщения о том, что приложения российских банков начали пропадать из AppStore и Play Market, появились вскоре после начала войны в Украине. Это объяснялось тем, что банки попали под западные санкции. Однако многие из них находили способы обхода ограничений. К примеру, осенью прошлого года «Т-Банк» предложил своим клиентам устанавливать приложение с помощью временного Apple ID.
Ранее стало известно, что российский Минфин разрабатывает постановление, которое обяжет банки сообщать о местонахождении клиентов, если они часто пользуются мобильными приложениями. Так российские власти намерены контролировать налоговое резидентство граждан.