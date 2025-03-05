Власти нашли способ определить место жительства уехавших россиян

Министерство финансов РФ сообщило, что работает над проектом постановления правительства, которое обяжет банки и другие финансовые организации уточнять местонахождение клиентов, если они часто используют онлайн-сервисы, находясь за границей.

Минфин предлагает обязать организации финансового рынка (например, банки и страховые компании) запрашивать у клиента информацию, которая позволит определить его налоговое резидентство, если он в течение полугода в большинстве случаев пользуется дистанционными сервисами с территории иностранных государств.

Я переехала в Германию и работаю в супермаркете Я инженер и хорошо говорю по-немецки. Но тут все так отличается от России, что я боюсь искать работу по специальности Общество 7 минут чтения

Российское налоговое резидентство утрачивается, если человек человек за последние 12 месяцев жил в России менее 183 календарных дней, уточняет РБК. Налог на доходы физических лиц от источников в России для нерезидентов повышается до 30 процентов.

Ранее РБК сообщал, что Федеральная налоговая служба планирует в 2025 году начать автоматически выявлять налоговых нерезидентов с помощью данных о пересечениях российской границы. Ранее служба искала покинувших страну россиян с помощью массовых рассылок, в которых просила показать отметки в загранпаспорте и данные о зарубежных счетах и недвижимости.

Мы уехали в Сербию и купили там дом Это оказалось легко и недорого. Нам все нравится, мы хотим остаться тут надолго Общество 9 минут чтения

В августе 2022 года журналистка «Коммерсанта» Ксения Дементьева рассказала, что ее знакомые, которые переехали в Казахстан и сообщили об этом в налоговую службу, получили штрафы за переводы друг другу в иностранной валюте. Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» запрещает налоговым резидентам России расчеты в иностранной валюте. При этом налоговые юристы, с которыми поговорила Дементьева, отметили, что «налоговики вряд ли бы вообще узнали о наличии у них счетов в зарубежных банках», если бы россияне не уведомили о них сами».