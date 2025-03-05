Качество спермы связали с продолжительностью жизни мужчин

Мужчины с большим количеством подвижных сперматозоидов в среднем живут на 2-3 года дольше по сравнению с теми, у кого качество спермы самое низкое, выяснили медики из Дании. На результаты исследования обратила внимание газета The Guardian.
Ученые проанализировали 78 тысяч записей из датской базы данных качества спермы. Мужчины в возрасте от 18 до 65 лет сдавали образцы с 1965 по 2015 год. Исследователи также собрали информацию о здоровье и смертности среди этой группы мужчин.
Медики выяснили, что мужчины, у которых в эякуляте содержалось более 120 миллионов подвижных сперматозоидов, в среднем жили 80,3 года. При количестве подвижных сперматозиодов от нуля до пяти миллионов — 77,6 года. А продолжительность жизни мужчин с азооспермией — отсутствием сперматозоидов в эякуляте — составила 78 лет.
Какие именно биологические механизмы связывают качество спермы и продолжительность жизни, ученые пока не знают, сообщила соавтор исследования репродуктолог Лэрке Прискорн. Теперь исследователи планируют выяснить, какие заболевания чаще всего встречаются у мужчин с низким качеством спермы. Предположительно, это позволит разработать программы по профилактике опасных состояний для мужчин из группы риска.
В сопроводительной статье к исследованию репродуктивный биолог Джон Эйткен перечислил состояния, которые могут одновременно быть связаны и с качеством сперммы, и с ранней смертностью. Среди них он назвал аутоиммунные и сердечно-сосудистые заболевания, рак яичка или простаты, сахарный диабет и болезни печени.
Ранее китайские ученые связали снижение числа сперматозоидов с уровнем микропластика в организме.