EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Качество спермы связали с продолжительностью жизни мужчин

12:41 05.03.2025

Мужчины с большим количеством подвижных сперматозоидов в среднем живут на 2-3 года дольше по сравнению с теми, у кого качество спермы самое низкое, выяснили медики из Дании.  На результаты исследования обратила внимание газета The Guardian.

Ученые проанализировали 78 тысяч записей из датской базы данных качества спермы. Мужчины в возрасте от 18 до 65 лет сдавали образцы с 1965 по 2015 год. Исследователи также собрали информацию о здоровье и смертности среди этой группы мужчин.

Разделочные доски и тефлоновые сковородки опасны для здоровья
Разделочные доски и тефлоновые сковородки опасны для здоровья
Они могут выделять токсичные вещества и вызывать болезни. Чем заменить такую посуду?
Общество11 минут чтения

Медики выяснили, что мужчины, у которых в эякуляте содержалось более 120 миллионов подвижных сперматозоидов, в среднем жили 80,3 года. При количестве подвижных сперматозиодов от нуля до пяти миллионов — 77,6 года. А продолжительность жизни мужчин с азооспермией — отсутствием сперматозоидов в эякуляте — составила 78 лет.

Какие именно биологические механизмы связывают качество спермы и продолжительность жизни, ученые пока не знают, сообщила соавтор исследования репродуктолог Лэрке Прискорн. Теперь исследователи планируют выяснить, какие заболевания чаще всего встречаются у мужчин с низким качеством спермы. Предположительно, это позволит разработать программы по профилактике опасных состояний для мужчин из группы риска.

Пластмассовый мир внутри
Пластмассовый мир внутри
Ученые находят все больше микропластика в человеческом организме. Частички обнаружили в мужских яичках и сперме
Общество6 минут чтения

В сопроводительной статье к исследованию репродуктивный биолог Джон Эйткен перечислил состояния, которые могут одновременно быть связаны и с качеством сперммы, и с ранней смертностью. Среди них он назвал аутоиммунные и сердечно-сосудистые заболевания, рак яичка или простаты, сахарный диабет и болезни печени.

Ранее китайские ученые связали снижение числа сперматозоидов с уровнем микропластика в организме.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования