Ученые связали снижение числа сперматозоидов у мужчин с микропластиком

Группа китайских ученых во главе с Нин Ли из Университета Циндао обнаружила, что микропластик присутствует в каждом образце человеческой спермы. Об этом сообщает The Guardian.

В ходе исследования ученые протестировали 23 образца человеческой спермы и 47 образцов спермы собак, в каждом из них нашли микропластик. В отчете говорится, что измерить количество сперматозоидов у человека было невозможно, однако у собак наблюдалось снижение числа сперматозоидов в образцах с более высоким загрязнением поливинилхлоридом (ПВХ)

The Guardian отмечает, что ранее ученые обнаружили микропластик в человеческой крови, плаценте и грудном молоке. Это, как утверждает издание, указывает на массовое загрязнение тел людей. Микропластик попадает в организм через пищу и воду, а также при дыхании.

«Поскольку новые исследования все чаще указывают на то, что воздействие микропластика является потенциальным фактором, влияющим на здоровье человека, понимание степени загрязнения организма и его связи с репродуктивной функцией крайне важно», — утверждает Нин Ли.

Как пишет The Guardian, количество сперматозоидов у мужчин снижается на протяжении десятилетий, и 40% случаев остаются необъяснимыми, хотя многие исследования указывают на химическое загрязнение.

В частности, эксперимент с самцами мышей, проведенный китайскими учеными во главе с Чжаолань Вэй из Педагогического университета Центрального Китая, доказал, что микропластик снижает количество сперматозоидов и вызывает аномалии и гормональные нарушения.

Чаще всего в организме человека оказываются полистирол, полиэтилен, используемый при производстве пластиковых пакетов, и ПВХ. Частицы могут вызывать воспаление тканей, а также повышают риск инсульта, сердечного приступа и ранней смерти, если попадают в кровь.

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