Разделочные доски и тефлоновые сковородки опасны для здоровья

Они могут выделять токсичные вещества и вызывать болезни. Чем заменить такую посуду?

Многие предметы, которые мы ежедневно используем на кухне, могут выделять опасные химические вещества. Антипригарные сковороды, керамические кастрюли, нейлоновые лопатки, пластиковые контейнеры и даже деревянные разделочные доски способны выделять токсины и вредить здоровью. «Холод» рассказывает, как сделать свою кухню безопаснее.

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Практически на всех этапах приготовления пищи существует риск контакта с токсичными веществами: антипригарные покрытия содержат ПФАС («вечные химикаты», которые не распадаются естественным образом), керамическая посуда — свинец, эмалированные кастрюли — мышьяк, а в некоторых разделочных досках может присутствовать формальдегид.

Пластик при нагревании может выделять крайне опасные токсичные соединения, которые потом попадают в пищу и напитки. Однако полностью исключить использование пластика на кухне сложно: из него сделаны лопатки, контейнеры для хранения, упаковки для продуктов, кофеварки и другие приборы.

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В среднем человек ежегодно потребляет около 50 тысяч частиц микропластика — это примерно пять граммов в неделю (столько, к примеру, весит банковская карта). Влияние микропластика на организм до конца не изучено, однако известно, что он способен проникать в ткани, выделять токсичные вещества и вызывать воспалительные процессы.

Чтобы минимизировать риски, стоит заменять кухонные принадлежности на более безопасные альтернативы: стеклянные контейнеры, деревянные лопатки, силиконовые формы для выпечки и металлические кухонные приборы. При покупке необходимо внимательно изучать состав и скептично относиться к таким маркетинговым словам, как «эко», «зеленый» или «нетоксичный».

Тефлон, керамика, алюминий и медь не подходят для кухни

Сковороды и кастрюли с антипригарным покрытием удобны для готовки, но в прошлом их производство часто включало использование ПФОК (перфтороктановая кислота) — вещества из группы ПФАС, которое вызывало опасения исследователей из-за потенциальных рисков для здоровья человека. Хотя сейчас тефлон (PTFE) считается безопасным, перегрев такой посуды (особенно, если на ней есть царапины) свыше 260–300°C может привести к выделению токсичных паров, способных вызывать гриппоподобные симптомы у человека и вредить домашним животным.

Воздействие ПФАС (группа из более чем 14 тысяч синтетических химикатов с водо- и жироотталкивающими свойствами) на эндокринную систему и печень человека сейчас активно изучаются, но окончательные выводы пока не сделаны.

Керамика и эмалированный чугун — не лучшая альтернатива тефлону. Эти материалы могут содержать свинец, мышьяк, кадмий и другие тяжелые металлы. Они иногда присутствуют в глазури и красящих веществах, а при появлении сколов или царапин могут попадать в пищу. Это касается не только кастрюль, но и любой эмалированной кухонной утвари.

Фото: Unsplash

Старые необлицованные медные кастрюли и ковши лучше оставить для декора: при контакте с кислотами, содержащимися в пище, медь может разъедаться, образуя токсичные соединения. Избегать стоит и медной посуды, покрытой никелем (чаще всего ее можно найти на барахолках), так как никель может вызывать аллергические реакции.

Алюминиевые кастрюли — тоже не самый безопасный вариант. Алюминий может быть опасен при контакте с кислыми продуктами (например, томатами или цитрусовыми), так как металл может проникать в пищу. Более безопасный вариант — анодированный алюминий с герметичной поверхностью, препятствующей выделению металла.

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Наиболее безопасные материалы, из которых могут быть сделаны сковороды и кастрюли, — это стекло, нержавеющая сталь и неэмалированный чугун. Чугун обладает естественным антипригарным покрытием, но перед использованием его нужно правильно прокалить.

Нейлоновые лопатки и деревянные разделочные доски

Многие кухонные принадлежности, например, лопатки, щипцы и половники, изготавливаются из цветного нейлона (синтетического полиамида). Он легкий, удобный и подходит для посудомоечной машины, но при нагревании может плавиться и выделять вредные соединения. Кроме того, не все нейлоновые изделия одинаковы: у каждого производителя свой состав, и далеко не всегда он безопасен.

Альтернативой могут стать предметы из нержавеющей стали, дерева или силикона. Однако и с деревом стоит быть осторожным. Например, бамбуковые разделочные доски часто склеивают с использованием формальдегидных составов, которые могут вызывать раздражение кожи и дыхательных путей.

Кофейные капсулы могут содержать вещество, негативно влияющее на работу мозга

Даже если производитель заявляет, что использует безопасный клей, в составе продукции могут присутствовать меламино-формальдегидные смолы, способные негативно влиять на почки, щитовидную железу и нервную систему. В Калифорнии, например, на бамбуковых изделиях даже размещают предупреждения о возможном содержании канцерогенных веществ.

При выборе деревянных кухонных принадлежностей лучше отдавать предпочтение изделиям из цельного массива дерева. Также важно обращать внимание на обработку: безопасные доски пропитывают фракционированным кокосовым маслом или пчелиным воском, а не минеральными маслами на нефтяной основе, которые в высоких концентрациях могут быть канцерогенами. Это касается не только досок, но и деревянных столовых приборов.

Кофейные капсулы, электроприборы и цветное стекло

Кофейные капсулы — один из самых популярных способов заваривания кофе, но он далеко не самый безопасный. Пластик, из которого они сделаны, может содержать стирол — вещество, способное негативно влиять на работу мозга, уменьшать количество сперматозоидов у мужчин и провоцировать некоторые формы рака.

Некоторые производители заменяют пластиковые капсулы на алюминиевые, но это не делает их безопаснее. Вместо капсул лучше использовать альтернативные способы заваривания — например, стеклянный френч-пресс или классический капельный метод.

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Кроме того, не все кофеварки безопасны: большинство из них содержат пластиковые детали, которые при контакте с кофе — горячим напитком с повышенной кислотностью — могут выделять токсичные соединения. Оптимальный вариант, опять же, — стеклянные френч-прессы без пластиковых элементов.

Еще один потенциально опасный материал на кухне — окрашенное и декорированное стекло. Посуда, стаканы и бутылки могут содержать в токсичных количествах свинец и кадмий, которые постепенно проникают в пищу. Для повседневного использования лучше выбирать боросиликатное стекло: оно безопасно, не выделяет вредных веществ при нагреве, выдерживает перепады температур и подходит для посудомоечной машины.

Контейнеры, консервные банки, фольга и пергамент

Пластиковые контейнеры, пакеты и баночки для еды имеют множество недостатков: они выделяют потенциально вредные химикаты при нагревании в микроволновке, быстро изнашиваются и загрязняют окружающую среду. Оптимальная альтернатива — стеклянные контейнеры, которые подходят для разогрева, хранения и служат намного дольше пластиковых аналогов. Для сухих продуктов можно использовать емкости из нержавеющей стали.

Фото: Unsplash

Алюминиевая фольга тоже небезопасна: она на 99% состоит из алюминия, который попадает в пищу при нагреве, особенно если продукты кислые или соленые. Алюминий может замедлять развитие клеток, негативно влиять на нервную систему и повышать риск ряда заболеваний (в том числе онкологических). Кроме того, некоторые виды фольги покрывают ПФАС (теми самыми «вечными химикатами») для улучшения антипригарных свойств. Лучше заменить фольгу пергаментом (бумагой для выпечки) или силиконовыми противнями.

Однако и с пергаментом стоит быть осторожными: некоторые производители используют отбеливание хлором, покрывают бумагу парафином на нефтяной основе или добавляют ПФАС для влагоустойчивости. Безопасный вариант — неотбеленный пергамент, покрытый натуральным соевым воском.

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Еще один источник химикатов — консервные банки. Внутреннюю поверхность большинства из них покрывают эпоксидными смолами, содержащими бисфенол А (BPA). Лучше выбирать банки с маркировкой «BPA-free» или отдавать предпочтение продуктам в стеклянных упаковках.

Также имеет смысл отказаться от аэрозольных масел для жарки: они содержат пропелленты — химические вещества, которые создают давление в баллоне, но не предназначены для употребления в пищу.

Наконец, чтобы избежать контакта с агрессивными химикатами из моющих средств, лучше выбирать экологичные чистящие средства. Также можно использовать натуральные чистящие средства, такие как уксус, лимонную кислоту или пищевую соду.

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