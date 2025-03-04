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Мир

Обвинившая Jay-Z в изнасиловании женщина заявила о запугивании со стороны рэпера

17:17 04.03.2025

Женщина, ранее обвинившая рэпера Шона Картера, известного под псевдонимом Jay-Z, в изнасиловании, заявила, что исполнитель запугивает ее и требует отказаться от обвинений. Об этом пишет TMZ со ссылкой на юридические документы.

Речь идет о женщине, которая в декабре 2024 года анонимно подала иск в суд против Jay-Z, обвинив его в изнасиловании после церемонии вручения премии Video Music Awards. Она утверждала, что тогда ей было 13 лет. По ее словам, в ночь предполагаемого инцидента, она почувствовала себя плохо и зашла в одну из спален, где ее сначала изнасиловал Jay-Z, а затем рэпер Шон Diddy Комбс.

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В феврале стало известно, что женщина отозвала свой иск без дальнейшей возможности подать его повторно. В новых юридических документах, на которые ссылается TMZ, она поясняет, что решила отказаться от иска, поскольку испугалась реакции Jay-Z и его сторонников. По ее словам, она боялась, что ее личность раскроют и она станет «объектом публичных нападок».

В документах женщина утверждает, что недавно возле дома, в котором она проживает, к ней подошли двое неизвестных мужчин и представились следователями, работающими на одного из адвокатов Jay-Z. После этого мужчины, как сообщается, «загнали ее в угол» и пытались принудить к самооговору под присягой. 

Женщина сообщила, что следователи также интересовались, не предлагал ли адвокат Тони Базби, представляющий ее интересы, денежные средства за ложные обвинения против Jay-Z. 

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Ранее в интервью NBC News обвинившая Jay-Z в изнасиловании женщина признала, что «допустила несколько ошибок» в своих показаниях. Она утверждала, что после предполагаемого инцидента, ее забрал отец. Сам мужчина заявлял, что не помнит этого. Также были замечены расхождения в ее рассказе о том, что после нападения она якобы разговаривала на вечеринке с музыкантом, который в тот момент находился на гастролях в другом месте.

The Guardian пишет, что Jay-Z подал иск против этой женщины и обвинил ее в «клевете и злонамеренном преследовании». В новом иске говорится, что рэперу был нанесен репутационный ущерб, а его компания Roc Nation потеряла из-за этого более 20 миллионов долларов.

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