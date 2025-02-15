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Мир

Обвинившая Jay-Z и Diddy в изнасиловании женщина отозвала иск

17:55 15.02.2025

Женщина, которая ранее обвинила рэп-исполнителя Шона Картера, известного под псевдонимом Jay-Z, и рэпера Шона Diddy Комбса в изнасиловании, отозвала свой иск без дальнейшей возможности подать его повторно. Об этом сообщают Би-би-си и CNN.

Отмечается, что женщина подала иск анонимно под псевдонимом Джейн Доу. Она заявила, что подверглась сексуализированному насилию на вечеринке после церемонии вручения премии Video Music Awards. На тот момент ей было 13 лет. Женщина утверждала, что почувствовала себя плохо и зашла в одну из спален, где ее сначала изнасиловал Jay-Z, а затем Diddy.

Изначально иск был подан против Diddy, однако в декабре прошлого года в него включили и Jay-Z. Вскоре защита рэпера потребовала раскрыть личность женщины, однако суд разрешил ей продолжить участвовать в процессе анонимно. 

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Roc Nation, развлекательная компания, основанная Jay-Z, опубликовала подписанное им заявление, в котором отзыв иск назван «победой».

«Легкомысленные, выдуманные и ужасающие обвинения были сняты. Этот гражданский иск был необоснованным и ни к чему не привел бы. Выдуманная ими история была смехотворна, если бы не серьезность претензий. <…> Суды должны защищать невиновных от обвинений без малейших доказательств. Пусть правда восторжествует для всех жертв и тех, кого ложно обвинили», — сказано в заявлении.

Адвокат Адвокат Jay-Z Алекс Спиро отдельно подчеркнул, что это дело «никогда не должно было быть инициировано». «Выстояв перед лицом отвратительных и ложных обвинений, Jay сделал то, на что способны немногие — он дал отпор, не пошел на сделку, не заплатил ни копейки, он победил и очистил свое имя», — заявил адвокат.

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В свою очередь, адвокаты Комбса заявили CNN, что отзыв иска является «еще одним подтверждением того, что эти иски построены на лжи, а не на фактах».

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