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Криминал

Мужчина забрался в номер отеля и применил сексуализированное насилие к ребенку

21:52 04.03.2025

В Москве задержали мужчину, чье имя не называется, против которого возбуждено уголовное дело по статьям об «иных действиях сексуального характера», «покушении на иные насильственные действия сексуального характера», «незаконном лишении свободы» и «нарушении неприкосновенности жилища». Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета.

В пресс-релизе СК сказано, что у задержанного уже есть судимость, однако в сообщении не уточняется, по какой статье. По версии следствия, 27 февраля этого года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пробрался в один из номеров отеля на улице Космонавтов. Утверждается, что дверь номера была открыта.

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В номере находилась девочка девяти лет. Задержанный закрыл дверь на ключ и применил к ребенку сексуализированное насилие. «Свой преступный умысел [он] не сумел довести до конца, поскольку его преступные действия были пресечены третьими лицами», — добавили в СК.

Мужчине предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде ареста. Сейчас следователи собирают доказательную базу.

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Ранее стало известно, что 17-летняя девушка обвинила в насилии телеведущего Александра Гордона. Она утверждает, что общалась с Гордоном онлайн, после чего телеведущий предложил ей встретиться. Девушка почувствовала себя плохо после выпивки. Тогда ведущий отвел ее в одну из комнат и, по ее словам, изнасиловал.

Кроме того, в выпуске подкаста студии «Либо/Либо» три девушки рассказали об отношениях с рэпером Оксимироном. Одна из них обвинила его в изнасиловании. По словам героинь подкаста, на момент начала общения с Оксимироном им было от 13 до 15 лет. Сам рэпер отказался комментировать обвинения.

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