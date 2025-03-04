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Общество

Оксимирона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

13:44 04.03.2025

Три девушки (Вера Маркович, Вика Кучак и Вика Михайлова) рассказали о своих отношениях с известным рэпером Оксимироном (Мирон Федоров) в подкасте студии «Либо/Либо» журналистки Насти Красильниковой «Дочь разбойника» — «Творческий метод». Одна из них рассказала об изнасиловании. В начале общения с ним все они были подростками — им было по 13 и 15 лет. Сам Оксимирон не ответил на предложение Красильниковой поговорить об этом.

Вике Кучак сейчас 29 лет, она живет в Калифорнии, учится на психолога и пишет электронную музыку. Родилась девушка маленьком городе в Костанайской области в Казахстане. Летом 2008 года, когда Вика закончила шестой класс, ей провели интернет и она написала Оксимирону во «ВКонтакте», а он ей ответил и прокомментировал фотографию. 

«Я сижу просто в шоке. Для меня он был как человек с другой какой-то планеты. Он из Лондона, рэпер, закончил Оксфорд. И он мне пишет, что я красотка. И я сижу в этой квартире с полуотклеивающимися обоями. Никогда не выезжала за пределы своего города. Если бы прилетели, наверное, инопланетяне, я бы меньше удивилась», — вспоминает Вика. Так началась их переписка длиной в три года, на момент ее начала девушке было 13 лет. 

Вика рассказала, что сначала Оксимирон был ей другом, а затем кем-то вроде наставника, человеком, с которым можно было поделиться своими переживаниями, и который ответит и поддержит, а также даст совет: «Мне казалось, что он мой друг. Я в это верила, что он мой друг. У меня тогда еще в реальной жизни особо не было близких друзей. <…> И он стал лучиком в этом темном царстве, к которому всегда можно написать, и он тебе ответит. Ну, а параллельно всему этому он писал о своих фантазиях, абсолютно извращенных, отвратительных». 

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Как рассказала Вика, в основном они с Оксимироном переписывались во «ВКонтакте», но иногда он звал ее в популярный в прошлом мессенджер ICQ и рассказывал там, «как он ебал других женщин». 

«Потом плавно переходил к моей внешности, [говорил], чтобы он хотел со мной сделать какие-то такие вещи», — рассказала Вика, добавив, что не знала, что отвечать на такое. 

«Тебя сначала любят, понимают, потом чуть-чуть ругают, потом опять любят, потом начинается какой-то сексуальный подтекст, потом могут совсем грубо что-то написать, — описала девушка общение с музыкантом. — Я помню, что он периодически мне писал, что, мол, слава богу, мы живем в разных странах, а то мне бы пришлось нарушить закон. Ну, наверное, что мы бы переспали».

Когда Вике было 16 лет, она приехала на концерт Оксимирона в Уфу, чтобы повидаться со своим другом вживую. «Все произошло абсолютно не так, как я этого ожидала», — рассказала девушка, отметив, что «понимала, что он захочет заняться сексом». 

Оксимирон встретил ее холодно и, по словам Вики, сделал вид, что она чужой человек, но после концерта подарил диск с подписью: «Моей Вике от мерзкого старикашки из Лондона», чем разрядил ситуацию. Затем девушка оказалась в квартире, которую музыкантам снимали организаторы.  

«Он, конечно же, не забыл посмеяться надо мной, что я неправильно произнесла слово какое-то. То есть это была прям такая насмешка, знаешь. Ты серьезно, ты так сказала? А я помню, я замерла, и я не знаю, что ему ответить. А сейчас я понимаю, насколько отвратительно ты, взрослый мужик, собираешься сейчас изнасиловать девчонку-подростка, которую ты грумил три года, и у тебя поворачивается язык смеяться над ней еще», — говорит в подкасте Вика. 

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Девушка заявила, что в ту ночь Оксимирон изнасиловал ее. Она также рассказала, что перед этим Оксимирон уточнил, исполнилось ли ей 16 лет. 

«Он уточнил, что он не нарушает закон. Хотя сейчас я открыто заявляю, что это было изнасилование, потому что три года грумить ребенка в 13 лет и потом заняться с ним сексом — это изнасилование. И это не было сексом двух взрослых людей, которые делают это по желанию. Он просто все очень механически сделал без единого слова. Никакого эмоционального взаимодействия не было. А потом он сделал вид, что ничего не было, просто отвернулся, уснул», — поделилась девушка. 

По ее словам, на следующее утро они гуляли, а затем Оксимирон сказал, что ей пора. Как выяснилось позже, с Викой Оксимирон изменил своей девушке — Вере Маркович, которая первой, еще в 2021 году публично рассказала об отношениях с рэпером, насилии и изменах. Тогда Оксимирон извинился перед ней за боль, причиненную во время отношений, а ее пост в инстаграме был удален из-за нарушений правил сообщества, «преследования и травли». В подкасте Насти Красильниковой Маркович также подробно рассказала свою историю отношений с рэпером. 

Третья девушка, Виктория Михайлова, рассказала в подкасте, что Оксимирон просил ее отправлять интимные фотографии — тогда она училась в 9 классе. «Детка, ты выполнила задание на 5 с плюсом! Ты меня зажгла. Появилось оч сильное и реальное желание войти в тебя», — так, согласно скриншоту, предоставленному Михайловой, писал ей Оксимирон. На других скриншотах он спрашивает у нее, занималась ли она сексом в гримерке, и, когда девушка отвечает отрицательно, пишет: «Все бывает в первый раз))».

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