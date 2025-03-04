Гордона обвинили в насилии над несовершеннолетней

Телеведущий Александр Гордон якобы применил сексуализированное насилие в отношении 17-летней девушки, сообщает портал Wonderzine со ссылкой на ее слова. Рассказавшая историю пожелала сохранить анонимность.

Девушка рассказала, что познакомилась с Гордоном по своей инициативе — она попросила у телеведущего его электронную почту после записи шоу в 2010 году. Как утверждает героиня материала Wonderzine, после дистанционного общения она получила приглашение о личной встрече. Позже Гордон пригласил ее выпить коньяк у него дома.

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Когда они пили, девушке стало плохо. Тогда, по ее словам, ведущий уложил свою гостью в одну из комнат, а затем якобы изнасиловал. Она утверждает, что не смогла сопротивляться из-за боли, страха и испуга, и не может вспомнить, отказала ли Гордону вслух.

Девушка утверждает, что ведущий требовал от нее не закрывать глаза, а также не использовал презерватив. Она ушла из дома Гордона только после того, как он заснул, и почти потеряла сознание по дороге домой. При этом девушка отмечает, что позже «изредка встречалась» с ведущим.

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Сейчас, по ее словам, она испытывает сложности в общении с мужчинами и в сексуальной жизни. В разговоре с Wonderzine, девушка также упомянула, что Гордон рассказывал и о других несовершеннолетних партнершах, одна из которых якобы сделала аборт.

Wonderzine обратился за комментарием к Александру Гордону, но не получил ответа. Героиня текста заявила, что сожалеет о своем знакомстве с ведущим и надеется, что на ее историю откликнутся другие женщины, попавшие в похожую ситуацию.

