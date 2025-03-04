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Мир

Китайская компания потребовала от своих сотрудников вступать в брак под угрозой увольнения

15:04 04.03.2025

Китайская компания Shandong Shuntian Chemical Group потребовала от своих одиноких сотрудников вступить в брак, в противном случае им грозит увольнение. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Если вы не сможете вступить в брак и создать семью в течение трех кварталов, компания расторгнет ваш трудовой договор», — служебную записку с таким содержанием работники получили от руководства в начале года.

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Как пишет издание, Shandong Shuntian Chemical Group — это не первая китайская компания, которая пытается управлять в том числе личной жизнью своих сотрудников. Так, ранее популярная сеть супермаркетов Pangdonglai запретила своим сотрудникам просить подарки на помолвку, чтобы снизить стоимость свадеб.

NYT предполагает, что таким образом частные китайские компании пытаются выполнить директиву правительства Китая, которое прикладывает массу усилий для исправления демографической ситуации в стране. По официальным данным, в 2024 году в Китае поженились 6,1 миллиона пар. Это на 20 процентов меньше, чем годом ранее, и рекордно низкий показатель с начала публикации соответствующей статистики в 1986 году.

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В январе глава крупного китайского ритейлера Pangdonglai Юй Дунлай опубликовал в своих соцсетях целый свод правил, касающихся личной жизни сотрудников. В частности, работникам запретили бить родных. «С этого года в семьях наших сотрудников не допускается домашнее насилие. Также не допускается нанесение ударов своему ребенку», — написал глава компании, добавив, что сотрудникам также запрещается отказываться и препятствовать разводу, если его потребовал супруг «из-за несчастливого брака».

Также Юй Дунлай попытался регламентировать некоторые аспекты финансовой жизни своих сотрудников. В частности, он запретил им брать в долг суммы, превышающие месячную зарплату, а также обязал содержать собственный дом в чистоте и порядке, уделив отдельное внимание наличию исправного противопожарного оборудования.

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