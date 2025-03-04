СМИ: без американской поддержки Украина продержится до лета

Без возобновления американской военной помощи ВСУ смогут поддерживать нынешний темп боев от нескольких недель до двух-четырех месяцев, вероятнее всего, до начала лета. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на собственные информированные источники среди чиновников западных стран.

По их словам, несмотря на поддерживающий эффект от поставок вооружений от европейских союзников, к началу лета Украина ощутит отсутствие американской поддержки в полной мере. В частности, отсутствие поставок дальнобойных ракет ATACMS не позволит ВСУ продолжать наносить удары по целям в глубине территории России — до сих пор эта тактика зарекомендовала себя как достаточно успешная.

«Они не падают со скалы, но когда ваши поставки сокращаются вдвое, в конечном итоге это проявляется на линии фронта. Их линии фронта будут продолжать прогибаться и в конечном итоге сломаются, и Украине придется принять неблагоприятное — даже катастрофическое — мирное урегулирование», — сказал один из источников телеканала.

«Дипломатическая катастрофа» Между Трампом и Зеленским во время переговоров произошла перепалка Мир 7 минут чтения

Накануне западные СМИ сообщили о приостановке финансирования американской военной помощи Украине по указанию Трампа. Позже Белый дом подтвердил эти сообщения, уточнив, что приостановлена будет отправка даже той помощи, которая уже была оплачена.

Поводом для этого стала недавняя публичная перепалка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого Трамп обвинил украинского лидера в нежелании заключить мирное соглашение, а вице-президент США Джей Ди Вэнс — в неблагодарности. Позже последний, впрочем, заявил, что дверь для переговоров Зеленского и Трампа все еще открыта, если тот «всерьез готов говорить о мире».