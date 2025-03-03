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Мир

На марше российской оппозиции заметили немецких неонацистов

18:16 03.03.2025

На берлинском шествии российской оппозиции 1 марта заметили немецких неонацистов из партии «Третий путь». Работающий в Берлине журналист Оливер Фельдхаус написал в инстаграме, что опознал неонацистов в колонне «Русского добровольческого корпуса». Их участие изданию «Важные истории» подтвердили немецкие активисты.

На организованное российской оппозицией мероприятие пришли также участники организации «Национал-революционная молодежь», молодежного боевого крыла партии «Третий путь», сообщило издание. Фельдхаус насчитал в общей сложности около 50 «неонацистов со знаменами и знаками отличия РДК и немецких правых экстремистов».

В телеграм-канале «Национал-революционной молодежи» «Важные истории» нашли публикацию, в комментариях к которой появлялся призыв от имени РДК участвовать в уличной акции на Потсдамер плац 1 марта. «Неважно, окоп, агитационный стенд, танковое сражение или шествие <…>, мы осознаем ответственность и боремся на всех фронтах за свободу наших наций и дальнейшее существование наших народов», — сказано в публикации.

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«Третий путь» — национал-социалистическая организация, участники которой исповедуют антисемитизм и «немецкий социализм», схожий со взглядами антикапиталистического крыла НСДАП, говорится в архивной публикации на сайте Федеральное ведомство по охране конституции. «Третий путь» использует похожую символику в виде скрещенного меча и молота в шестеренке, немецкие спецслужбы подозревали участников движения в поджогах общежитий беженцев.

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Участники боевого крыла «Третьего пути» в конце 2010-х проходили военную подготовку на полигоне российского неонацистского «Имперского легиона» под Санкт-Петербургом. На том же полигоне тренировались участники ДШРГ «Русич», сообщили «Важные истории».

Накануне марша российской оппозиции в Берлине основатель РДК Денис Капустин пригрозил избиением всем, кто возьмет на шествие российские флаги. Позже соорганизатор мероприятия Илья Яшин заявил, что представители РДК «гарантировали, что будут соблюдать закон, порядок и воздерживаться от насилия». 

В марше 1 марта, по данным журналистов, участвовало около 500 человек, немецкая полиция насчитала 800 участников, а Фонд борьбы с коррупцией сообщил о более 3,5 тысячах участников. Корреспондент «Холода» на марше в Берлине случаев агрессии со стороны колонны РДК не наблюдал.

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