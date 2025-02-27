Основатель РДК пригрозил избиением за российские флаги участникам митинга в Берлине

Основатель «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Денис Капустин пригрозил тем, кто возьмет на митинг 1 марта в Берлине российские флаги, избиением. Такой пост он написал в своем телеграм-канале, однако позже удалил его.

«Сторонников Михаила Светова и прочих дегенератов, провокаторов и ватников предупреждаю сразу — берегите свои ебальники! Мы не «навальнисты» и не либералы, поэтому будем бить первыми», — говорилось в сообщении Капустина.

Михаил Светов, политик и блогер, который является создателем и издателем SVTV, ранее призвал на своей странице в соцсети Х, брать на марш российские флаги. «На месте активисты нашей колонны будут раздавать всем желающим российский триколор», — добавил Светов.

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После публикации поста Капустина издание SVTV обратилось к организаторам мартовского марша в Берлине Илея Яшину, Юлии Навальной и Владимиру Кара-Мурзе с просьбой обеспечить безопасность антивоенных россиян.

В сообщении SVTV сказано, что издание «официально уведомило организаторов акции» о том, что на марше будет колонна с российским триколором, однако те не ответили заявителям.

«Владимир Путин — не Россия, а Родина — не жопа президента. Наш символ не имеет отношения к преступлению, которое Путин назвал “СВО”, и сотням тысяч погубленных из-за него жизней. Мы любим Россию и ненавидим государство. Мы желаем конца войне, а не конца России», — говорится в посте издания.

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При этом в официальном телеграм-канале РДК накануне появилось сообщение о том, что члены объединения примут участие в марше. В нем нет упоминаний о российском флаге в каком-либо контексте.

Участие РДК в митинге прокомментировал Илья Яшин. По его словам, представители объединения гарантировали соблюдение законов и обещали воздержаться от провокаций. Яшин добавил, что организаторы акции и полицейские примут все необходимые меры безопасности, и отметил, что марш носит мирный характер.