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Мир

В Казахстане перед 8 Марта преследуют феминисток

17:23 03.03.2025

Полиция Алматы задержала активистку феминистской инициативы Feminita, участницу оргкомитета мирных собраний «Огаш» Акторгын Аккенжебаласы, пишет The Village Казахстан. По данным издания, это уже второе задержание феминисток за последние недели и активистки опасаются, что полиция преследует их перед 8 Марта.

«Акторгын задержали полицейские у дома. Забрали в Управление полиции Алмалинского района. Хотят вменить 488 статью часть 7 (нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний — прим. “Холода”). Мы думаем, что [активистку] хотят посадить в спецприемник перед 8 марта», — сообщила изданию соратница задержанной Анастасия Рощупкина.

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По данным казахстанского издания «Курсив», Аккенжебаласы задержали за участие в прошлогоднем шествии с требованием пожизненного заключения для экс-министра Нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева — убийцы Салтанат Нукеновой. Суд тогда приговорил Бишимбаева к 24 годам колонии строгого режима.

Неделей ранее в Алматы задержали еще одну активистку — соосновательницу феминистской инициативы Feminita Жанар Секербаеву, которая тоже участвовала в том шествии. В Feminita рассказали, что Секербаеву задержали после тренировки в спортивном зале. Как утверждала сама задержанная, к ней подошли трое полицейских и потребовали пройти с ними, угрожая применить силу в случае отказа.

Вечером 28 февраля Секербаевой вынесли обвинение в нарушении законодательства «О мирных собраниях» и арестовали на 10 суток. Таким образом, активистка выйдет на свободу только 10 марта и не сможет принять участие в подготовке к Международному женскому дню.

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За неделю до ареста Жанар Секербаеву и другую соосновательницу Feminita Гульзаду Сержан оштрафовали на 393 тысячи тенге (70,6 тысяч рублей) обвинив в «руководстве незарегистрированным общественным объединением». По данным Радио «Азаттык», женщин задержали после того, как выступающая против феминизма Багила Балтабаева вызвала силовиков к месту проведения мероприятия Feminita. «Власть.kz» пишет, что феминисткам пытались сорвать мероприятие, выламывая двери под крики «Иноагенты, выходите!»

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