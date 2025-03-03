В Казахстане перед 8 Марта преследуют феминисток

Полиция Алматы задержала активистку феминистской инициативы Feminita, участницу оргкомитета мирных собраний «Огаш» Акторгын Аккенжебаласы, пишет The Village Казахстан. По данным издания, это уже второе задержание феминисток за последние недели и активистки опасаются, что полиция преследует их перед 8 Марта.

«Акторгын задержали полицейские у дома. Забрали в Управление полиции Алмалинского района. Хотят вменить 488 статью часть 7 (нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний — прим. “Холода”). Мы думаем, что [активистку] хотят посадить в спецприемник перед 8 марта», — сообщила изданию соратница задержанной Анастасия Рощупкина.

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По данным казахстанского издания «Курсив», Аккенжебаласы задержали за участие в прошлогоднем шествии с требованием пожизненного заключения для экс-министра Нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева — убийцы Салтанат Нукеновой. Суд тогда приговорил Бишимбаева к 24 годам колонии строгого режима.

Неделей ранее в Алматы задержали еще одну активистку — соосновательницу феминистской инициативы Feminita Жанар Секербаеву, которая тоже участвовала в том шествии. В Feminita рассказали, что Секербаеву задержали после тренировки в спортивном зале. Как утверждала сама задержанная, к ней подошли трое полицейских и потребовали пройти с ними, угрожая применить силу в случае отказа.

Вечером 28 февраля Секербаевой вынесли обвинение в нарушении законодательства «О мирных собраниях» и арестовали на 10 суток. Таким образом, активистка выйдет на свободу только 10 марта и не сможет принять участие в подготовке к Международному женскому дню.

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За неделю до ареста Жанар Секербаеву и другую соосновательницу Feminita Гульзаду Сержан оштрафовали на 393 тысячи тенге (70,6 тысяч рублей) обвинив в «руководстве незарегистрированным общественным объединением». По данным Радио «Азаттык», женщин задержали после того, как выступающая против феминизма Багила Балтабаева вызвала силовиков к месту проведения мероприятия Feminita. «Власть.kz» пишет, что феминисткам пытались сорвать мероприятие, выламывая двери под крики «Иноагенты, выходите!»



