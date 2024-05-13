Бишимбаева приговорили к 24 годам за убийство жены

В Астане присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, которого обвиняли в убийстве его жены — Салтанат Нукеновой. Трансляция велась на YouTube-канале суда.

Бишимбаеву дали 24 года колонии строгого режима. Его двоюродного брата Бакытжана Байжанова суд приговорил к четырем годам колонии за укрывательство и недонесение о совершенном преступлении.

Заседание проходило в открытом режиме. В своем последнем слове Бишимбаев частично признал вину, при этом отрицая факт умышленного убийства.

По версии следствия, в ноябре прошлого года Бишимбаев до смерти избил свою жену Салтанат Нукенову. Это произошло в элитном ресторане Астаны.

Бывшего министра обвинили в «причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев с применением насильственных действий, совершенных в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного» (пункт 1 части 2 статьи 110 УК Казахстана) и «убийстве, совершенном с особой жестокостью» (пункт 5 части 2 статьи 99 УК Казахстана).

Дело Бишимбаева с самого начало процесса вызвало большой общественный резонанс. На фоне слушаний и разразившейся в социальных сетях дискуссии о необходимости законодательно защитить жертв домашнего насилия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о криминализации насилия в семьях.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.