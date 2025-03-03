Поклонники Дэвида Линча раскритиковали церемонию вручения «Оскара»

Поклонники творчества американского режиссера Дэвида Линча раскритиковали организаторов вручения премии «Оскар» за то, что на церемонии умершему в этом году кинодеятелю было уделено всего несколько секунд. На гневные отзывы обратил внимание британский журнал New Musical Express.

Режиссера упомянули в отдельном шестиминутном памятном разделе. Его представил актер Морган Фримен. Он начал с рассказа об актере Джине Хэкмане, которого на прошлой неделе нашли мертвым вместе с его женой.

Саундтреком раздела стал фрагмент «Реквиема» Моцарта, Lacrimosa, под которую показали нарезку из очень коротких отрывков, посвященных умершим за 2024 год деятелям кино. Среди них были упомянуты Мэгги Смит, Крис Кристофферсон, Бил Коббс, Роджер Пратт, Дональд Сазерлэнд, Джон Ландау, Шелли Дюваль, Джеймс Эрл Джонс и другие.

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«Не давать Дэвиду Линчу чего‑то более существенного, чем двухсекундный ролик в память о нем, — “Оскар-2025”, вам лучше спать с открытыми глазами», — написала в твиттере Замолодчикова. Твит собрал 52 тысячи лайков.

Журнал NME опубликовал еще несколько твитов, почти все из которых также собрали по нескольку десятков тысяч лайков. «Дэвид Линч буквально изменил кинематограф, и это все, что они ему посвятили?», «Они должны были сделать больше для Дэвида Линча», «Выбор музыки в память о нем просто безумен», — привел журнал примеры гневных высказываний.

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NME и некоторые комментаторы обратили внимание на раздел церемонии «Оскар-2025», посвященный Джеймсу Бонду. «Я знаю, что “Оскар” — это чушь и бла-бла-бла, но мне грустно видеть, что Джеймс Бонд получил свой десятиминутный фрагмент, а Дэвид Линч в память о себе — десятисекундный клип… Этот чувак навсегда изменил гребаный мир развлечений, бро», — привел пример твита журнал.

Журналисты NME рассказали, что в церемонии «Оскар-2025» участвовала актриса Изабелла Росселлини, номинированная как лучшая актриса второго плана за фильм «Конклав». Она пришла на церемонию в синем бархатном платье. Это, вероятно, было данью уважения Линчу — актриса сыграла главную роль в его культовом фильме «Синий бархат».

Дэвид Линч умер 15 января в возрасте 78 лет. Ранее он говорил о том, что у него эмфизема легких, спровоцированная многолетним курением.