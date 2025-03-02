СМИ: Россия и Китай планируют завербовать госслужащих из США

Российские и китайские спецслужбы планируют сотрудничать с американскими чиновниками, увольняемыми в связи с указом президента США Дональдом Трампом о сокращении численности штатов федеральных учреждений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники и документы спецслужб, на публикацию обратил внимание The Insider.

Журналисты утверждают, что иностранные силовики хотят также вербовать чиновников, которым грозит увольнение в ближайшее время в связи с деятельностью Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Россиян и китайцев интересуют люди, имевшие доступ к секретным сведениям и понимающие принципы работы американской бюрократии.

Зона доминирования России над НАТО Здесь находится ключ к спасению планеты и ядерный арсенал противостоящих сторон. Почему Арктика настолько важна Политика 22 минуты чтения

Потенциальных осведомителей ищут по открытым данным в LinkedIn, TikTok, RedNote и Reddit. Источник CNN утверждает, что уволенные чиновники являются ценным информационным ресурсом — большинство из них после увольнения находится в непростом финансовом положении, а также испытывает «обиду» на государство.

Директор национальной разведки США Тулси Габбард считает, что подобные слухи создают сами «нелояльные» работники, чтобы оказать давление на Белый Дом и сохранить свои рабочие места. Она заявила, что считает таких людей «нелояльными к Америке». Однако источники CNN утверждают, что из-за массовых увольнений среди сотрудников силовых ведомств существует вероятность передачи потенциальным противникам и секретных данных.

Что о войне знает Дональд Трамп? Судя по его риторике, не то, что она представляет собой на самом деле Политика 4 минуты чтения

Ранее CNN также сообщала, что Россия рассматривает переговоры с США о восстановлении численности дипломатических представительств как возможность восстановить сеть шпионов на территории страны. Как отметили источники этой информации, ФБР в настоящий момент испытывает нехватку ресурсов и, возможно, не сможет оказать эффективное сопротивление российской сети.