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Мир

СМИ: Россия и Китай планируют завербовать госслужащих из США

14:17 02.03.2025

Российские и китайские спецслужбы планируют сотрудничать с американскими чиновниками, увольняемыми в связи с указом президента США Дональдом Трампом о сокращении численности штатов федеральных учреждений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники и документы спецслужб, на публикацию обратил внимание The Insider.

Журналисты утверждают, что иностранные силовики хотят также вербовать чиновников, которым грозит увольнение в ближайшее время в связи с деятельностью Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Россиян и китайцев интересуют люди, имевшие доступ к секретным сведениям и понимающие принципы работы американской бюрократии.

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Потенциальных осведомителей ищут по открытым данным в LinkedIn, TikTok, RedNote и Reddit. Источник CNN утверждает, что уволенные чиновники являются ценным информационным ресурсом — большинство из них после увольнения находится в непростом финансовом положении, а также испытывает «обиду» на государство.

Директор национальной разведки США Тулси Габбард считает, что подобные слухи создают сами «нелояльные» работники, чтобы оказать давление на Белый Дом и сохранить свои рабочие места. Она заявила, что считает таких людей «нелояльными к Америке». Однако источники CNN утверждают, что из-за массовых увольнений среди сотрудников силовых ведомств существует вероятность передачи потенциальным противникам и секретных данных.

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Ранее CNN также сообщала, что Россия рассматривает переговоры с США о восстановлении численности дипломатических представительств как возможность восстановить сеть шпионов на территории страны. Как отметили источники этой информации, ФБР в настоящий момент испытывает нехватку ресурсов и, возможно, не сможет оказать эффективное сопротивление российской сети.

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