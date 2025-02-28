СМИ: Россия захотела восстановить шпионские сети в США

Руководство России рассматривает переговоры с администрацией Дональда Трампа о восстановлении «значительного дипломатического присутствия» в США как возможность восстановить сеть своих шпионов, сообщила CNN со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Возможности России в области шпионажа за последнее десятилетие значительно сократились, поскольку США и страны Евросоюза регулярно высылали работавших в посольствах под дипломатическим прикрытием сотрудников спецслужб, особенно в условиях эскалации напряженности после вторжения России в Украину, уточнила CNN.

По словам двух американских чиновников, этот вопрос является настолько приоритетным для России, что ее представители воздерживаются от проведения еще одной встречи на высоком уровне, пока не будет достигнут прогресс в восстановлении дипломатического присутствия.

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«Мы скоро узнаем, действительно ли Россия готова к добросовестному сотрудничеству», — сказал CNN представитель Госдепартамента. Если на переговорах в Стамбуле будет достигнут прогресс, то «мы будем ожидать повторной встречи по этим вопросам на более высоком уровне», добавил источник.

Американские чиновники признались журналистам, что обеспокоены тем, как ФБР, которое испытывает нехватку ресурсов и теперь более осторожно относится к связанным с российской контрразведкой делам, сможет эффективно противостоять деятельности шпионов на территории США.

США и Россия договорились начать переговоры о восстановлении регулярной работы своих посольств и консульств после телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным и встречи представителей двух стран в Эр-Рияде.

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В Стамбуле делегации США и России встретились, чтобы обсудить численность персонала посольств, визы и другие оперативные вопросы. Госдепартамент США оценил переговоры как «конструктивные» и сообщил, что стороны договорились продолжить обсуждение на еще одной встрече «в ближайшей перспективе», сообщает CNN.

Хотя госсекретарь Марко Рубио подчеркнул важность восстановления дипломатических представительств, нынешние и бывшие американские чиновники и чиновники из других западных стран сказали журналистам CNN, что переговоры представляют собой «значительную уступку Москве», которая стремится «вновь разместить оперативников разведки под дипломатическим прикрытием» в своих посольствах и консульствах Вашингтоне, Нью-Йорка и Хьюстона.