Девушка рассказывала, что якобы ушла из науки в OnlyFans-модели

В конце 2024 года в социальных сетях завирусилась история девушки по имени Зара Дар, которая якобы завершила научную карьеру, чтобы зарабатывать на OnlyFans. О Дар написали многие СМИ, однако реальна ли ее история на самом деле — неизвестно. В интернете предполагают, что девушка может быть рекламным проектом OnlyFans или даже продуктом искусственного интеллекта. «Холод» рассказывает, откуда взялись эти подозрения.

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В 2023 году на ютубе и PornHub появились ролики о науке. На них девушка, одетая в короткий топик, говорит о нейронных сетях, функциях и интегралах. Девушка на видео представлялась Зарой Дар (полная фамилия Дарси). Она рассказывала, что родилась и выросла в Остине, штат Техас, в консервативной семье и что у нее есть американские, иранские, южно-европейские, ближневосточные и индийские корни. А также что она якобы закончила магистратуру в Университете Техаса в Остине по направлению компьютерных наук, а после поступила на программу PhD (аналог аспирантуры) по биоинженерии. По ее словам, образовательные видео на PornHub без сексуального контента приносили ей больше денег, чем на ютубе.

Примерно в то же время Дар завела себе аккаунт на OnlyFans. По ее словам, идею ей подал ее бывший молодой человек, который уже имел связи в индустрии для взрослых.

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«Если они заинтересовались моим контентом, то могли подписаться на мою бесплатную страницу на OnlyFans с ботанским контентом или же могли перейти на платную страницу с более горячим и интересным контентом от меня», — рассказывала Дар в одном из писем своей рассылки на платформе для личных блогов Substack.

На бесплатной странице на OnlyFans с почти 50 тысячами подписчиков Дар публикует свои фотографии в одежде и сопровождает их интересными фактами о компьютерах, Эйфелевой башне и науке. На платной странице за 25 долларов в месяц она предлагает новый эротический контент. Сколько там подписчиков, неизвестно — их число скрыто.

Я много плакала

12 декабря Дар опубликовала видео на ютубе и PornHub, в котором рассказала, что ушла со своей учебной программы и сосредоточится на карьере OnlyFans-модели и создательницы контента.

«Я очень много плакала, когда думала, бросать ли учебу. Это довольно рискованное решение, которое повлияет на всю мою жизнь. Иногда я думаю, действительно ли я совершила правильный выбор», — рассказала Дар.

Сначала на видео не обратили особого внимания, но к концу декабря история Дар завирусилась в интернете. Пользователи твиттера стали обсуждать ее решение уйти из науки в индустрию для взрослых. О нем написали многие СМИ, в том числе Vice и Business Insider. Сама Зара Дар утверждает, что после публикации того видео заработала 40 тысяч за одни сутки — по ее словам, больше, чем зарабатывает обычный аспирант в Америке за один год.

О какой сумме речь? Размер стипендии зависит от университета и штата, в котором живет студент, но в среднем обычно составляет 20–35 тысяч долларов в год. В топовых университетах вроде Стэнфорда и Гарварда аспиранты могут получать от 60 до 96 тысяч долларов в год. С учетом собственных исследований, дополнительной учебы и подготовки к лекциям типичный студент может работать по 60–80 часов в неделю без выходных. Сама Дар утверждала, что заработала на OnlyFans больше миллиона долларов, когда занималась им как сайд-проектом. Это позволило ей купить машину, выплатить долги семьи и не брать студенческие займы для учебы на PhD. В среднем OnlyFans-модели могут зарабатывать на платформе от 150 до 180 долларов в месяц. За год таким образом среднестатический создатель контента может получить всего две тысячи долларов, из которых нужно также платить налоги и другие отчисления. 1% топовых креаторов зарабатывают около трети всего дохода, который генерирует платформа, а топ-10% популярных моделей забирают себе 75% дохода.

Вечный поиск финансирования и сексизм

В своем видео Дар приводит несколько причин, по которым она решила бросить учебу и отказаться от карьеры в науке или крупных технологических компаниях.

По ее словам, во время учебы Дар поняла, что работа ученых в университетах и научных центрах сводится к постоянному написанию заявок на гранты и отчетов по ним, а не к самой научной работе.

Дар также заявила, что не готова бороться с забюрократизированностью работы научных центров. По ее словам, для пополнения расходников или закупки нового оборудования ученым приходится готовить много документов, обосновывать траты, а потом долго ждать поставки.

Еще один фактор, из-за которого, по словам Дар, она отказалась от научной карьеры, — сексизм и харассмент. По оценкам американской Национальной академии наук, медицины и инженерии, в 2018 году больше 50% женщин в науке, в том числе сотрудниц научных институций, сталкивались с харассментом со стороны коллег или супервизоров. Кроме этого, от 20% до 50% студенток (в зависимости от направления) также сообщали о случаях сексуализированного насилия или неуместных комментариев с сексуальным подтекстом.

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Кроме этого, исследователи отмечают, что из-за преобладания мужчин в дисциплинах STEM (естественные науки, технологии, инженерия и математика) в этих областях культивируется маскулинная культура, из-за которой женщинам некомфортно работать. Даже при том, что в некоторых профессиях, связанных со STEM, преобладают женщины, общий процент женщин в этой сфере остается малым. В 2021 году в целом в сферах, связанных со STEM, работало всего 35% женщин.

В своем видео Дар сказала, что не собирается бросать науку. По ее мнению, OnlyFans просто даст ей большую свободу действий. Благодаря такой работе она может планировать свой день по своему усмотрению и чаще ездить в отпуск. Девушка утверждает, что сейчас она учится в онлайн-магистратуре по компьютерным наукам.

Однако у многих зрителей появилось подозрение, что их пытаются обмануть.

Продукт ИИ

Некоторые предположили, что Зара Дар может оказаться рекламным проектом OnlyFans, а то и вовсе продуктом ИИ. Пользователей соцсетей смутило, что у девушки «неестественное» выражение лица, а ее голос слишком монотонный. Кто-то заметил, что слова Дар не совпадают с движением губ. Другие замечали, что ее глаза двигаются не как у настоящего человека.

В интернете нет цифровых следов Дар раньше августа 2022 года. Тогда девушка завела аккаунт в LinkedIn и на ютубе. В 2023 году девушка завела аккаунты в соцсетях и на OnlyFans. В поисковиках невозможно найти никаких упоминаний имени Дар и ее, как она утверждает, настоящей фамилии Дарси до августа 2022 года, что странно для девушки 2000 года рождения.

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Невозможно подтвердить, что Дар действительно закончила университет. СМИ рассказывают, что она училась в Техасском университете в Остине, но сама Дар не называет место учебы. Business Insider утверждает, что Дар предоставила им свои документы об образовании. Там же журналисты объясняют, что она не рассказывает, где получала образование, из соображений конфиденциальности.

«Холоду» не удалось найти записи о ней в сервисе с данными выпускников университета. На запрос о том, училась ли у них когда-то эта студентка, корреспонденту издания сообщили, что не могут предоставить подобную информацию. Сама Дар на запрос «Холода» не ответила.

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Еще одна теория — Зара Дар на самом деле «блогерка в хиджабе» Мириам Хадид. Девушки внешне похожи, но доказательств того, что это один и тот же человек, нет.

До этого у Мириам Хадид был аккаунт в тиктоке, где она рассказывала, что родилась в Ливане, а выросла в Нью-Йорке. Девушка утверждала, что она инженер из университета Лиги плюща и первый исламский пророк-женщина. Хадид снимала ролики, в которых шутила над исламом, в одном из них она снялась с Кораном и в образе Человека-паука. После тиктока Хадид завела страницу на OnlyFans, где выкладывала интимные фотографии и видео в хиджабе. Позже ее аккаунт на платформе и страницы во всех соцсетях удалили.

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