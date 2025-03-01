Ученые назвали дату наступления ледникового периода

Коллектив ученых из Великобритании, США и Германии рассчитал примерный срок наступления нового ледникового периода на планете, сообщает научно-популярное издание TechInsider со ссылкой на данные исследования.

Ученые считают, что уже через 10-11 тысяч лет ледники начнут увеличиваться в размерах, а ледовые покровы по всей земле достигнут максимума в течение 80-90 тысяч лет. Еще 10 тысяч лет им понадобится, чтобы отступить к полюсам. Но в эти процессы может вмешаться глобальное потепление.

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Стивен Баркер из университета в Кардиффе, Великобритания, считает, что деятельность человека способна напрямую повлиять на продолжительность смены циклов на планете. Как отмечает TechInsider, Баркер подчеркнул, что из-за высокого уровня углекислого газа новое оледенение может не наступить вовсе.

Ученые рассчитали сроки наступления ледниковых периодов на Земле с помощью сопоставления графиков движения льдов и данных об угле наклона земной оси за последние 800 тысяч лет. Теперь исследовательский коллектив планирует уточнить, как в перспективе может изменяться климат на планете без присутствия человека на протяжении 10-20 тысяч лет.

Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании смогли найти данные, которые способны помочь проверить гипотезу о том, что Земля была покрыта льдом 80 миллионов лет, а животные на планете появились после окончания этого периода. Необходимые для такого исследования слои породы обнаружились на необитаемых островах в Шотландии, которые изначально находились у экватора, но затем приплыли на север во время дрейфа континентов.

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Наступление ледниковых периодов является одной из частью циклов смены климата на планете. Ранее издание The Washington Post сообщало о дереве в США, которое сохранилось во время одного из последних ледниковых периодов и пережило последующее потепление климата.