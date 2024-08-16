Шотландские острова могут помочь решить одну из главных загадок в истории планеты

Шотландские острова под названием Гарвеллах могут помочь ученым подтвердить гипотезу о «Земле-снежке», согласно которой наша планета вступила в самый большой ледниковый период в своей истории около 720 миллионов лет назад. Об этом пишет Би-би-си.

По этой гипотезе, Земля была полностью покрыта снегом и льдом на протяжении 80 миллионов лет, а после окончания этого периода на планете появились животные.

Свидетельства этого периода в истории Земли долгое время найти не удавалось из-за эрозии геологических слоев, которые могли бы дать ценную информацию.

Однако теперь ученые из Университетского колледжа Лондона утверждают, что на островах Гарвеллах сохранились геологические слои, относящиеся к этому периоду. Ученые надеются, что исследования там позволят понять, почему Земля так долго находилась в таком экстремально ледяном состоянии и почему это было необходимо для возникновения сложной жизни.

Как отмечает Би-би-си, во время ледникового периода острова Гарвеллах находились совершенно в другом месте, нежели сейчас. Так, они были расположены к югу от экватора земли в зоне тропического климата, пока их вместе с остальной планетой не покрыл слой льда. Позже острова заняли свое нынешнее место из-за дрейфа континентов.

«Мы запечатлели момент наступления ледникового периода в Шотландии, который отсутствует во всех других местах мира», — рассказал BBC News возглавлявший исследование профессор Университетского колледжа Лондона Грэм Шилдс.

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«В других местах миллионы критических лет отсутствуют из-за ледниковой эрозии, но все они присутствуют в слоях горной породы в Гарвеллах», — пояснил он.

Открытие сделал один из аспирантов профессора Шилдса — Элайас Рюген. Он первым датировал слои породы и идентифицировал их, как относящиеся к периоду, который отсутствует во всех других скальных образованиях во всех других частях мира.

Как пишет Би-би-си, сейчас острова, о которых идет речь, необитаемы. Там живет лишь группа ученых, а также находятся руины кельтского монастыря VI века.

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