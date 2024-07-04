Пережившее ледниковый период дерево оказалось под угрозой исчезновения

Гигантский дуб длиной 90 футов (27 метров) и шириной 30 футов (9 метров), который находится в Джурупа Вэлли, штат Калифорния, оказался под угрозой исчезновения из-за планов по застройке города. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что в городе живет около ста тысяч человек. Местная Комиссия по планированию собирается одобрить план застройки площадью три с половиной квадратных километра, который включает в себя бизнес-парк, 1700 домов и начальную школу. Здания будут стоять всего в нескольких десятках метров от древнего дерева.

Власти города утверждают, что застройка будет способствовать росту экономики. По данным The Washington Post, застройщик участка Richland Communities заявил, что планирует защитить дуб, но экологи считают, что строительство и последующее развитие инфраструктуры города могут нанести дереву непоправимый вред.

«Мы обнаружили сокровище мирового масштаба здесь, в нашем скромном городе. Неужели одно из старейших живых существ на планете умрет только потому, что Джурупа Вэлли дал добро на промышленные здания и бизнес-парки рядом с ним?» — рассказала жительница Джурупа Вэлли Дженни Айер.

The Washington Post отмечает, что многие местные жители выступили против застройки и потребовали от местных властей ее отменить. Власти Джурупа Вэлли получили более ста писем с протестами против строительства.

В свою очередь застройщик пообещал, что будет держать строительное оборудование на расстоянии не менее 78 метров от дерева, а участок земли непосредственно вокруг растения передаст некоммерческой организации вместе с пожертвованием в 250 миллионов долларов для его защиты. Представитель компании Джереми Краут заявил, что если застройка не будет одобрена, то не будет «ответственной стороны, которая будет защищать дерево».

Возраст дерева в Джурупа Вэлли, известного как дуб Палмера, по оценкам специалистов составляет от 13 до 18 тысяч лет. Оно пережило ледниковый период и последующее потепление климата. Большая его часть находится под землей, а на поверхности видны лишь колонии генетически идентичных кустарников, образующие крону дуба и связанные общей корневой системой.

На данный момент дерево считается третьим по древности живым организмом в мире. Его конкуренты — осина в штате Юта, возраст которой оценивается в 80 тысяч лет, и падуб в Тасмании, которому около 43 тысяч лет.

Кроме того, местные специалисты утверждают, что может существовать особый микроклимат или некий подземный бассейн, который обеспечивает дуб дополнительной водой, поскольку дерево выживает в слишком жарких и сухих для него условиях. Однако Комиссия по планированию не обнародовала отчет с результатами анализа почвы и самого растения.

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