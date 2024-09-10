Компания Илона Маска впервые отправила в космос непрофессиональных астронавтов

Компания SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, впервые в истории отправила в космос частную исследовательскую миссию Polaris Dawn с миллиардером на борту. Экипаж должен выйти в открытый космос. Об этом сообщается на сайте миссии.

Капитаном миссии стал 41-летний миллиардер-авиатор Джаред Айзекман, который профинансировал миссию Polaris совместно с компанией SpaceX. Как пишет Русская служба Би-би-си, он уже выходил на орбиту Земли в 2021 году, будучи капитаном гражданского полета в рамках миссии Inspiration 4.

Помимо Айзекмана, в состав экипажа вошли пилот и отставной подполковник ВВС США Скотт Потит, а также инженер, курирующий подготовку астронавтов, Сара Гиллис и инженер по космическим операциям и медицинский сотрудник Анна Менон.

Во время полета Айзекману предстоит выйти в открытый космос вместе с Сарой Гиллис. Астронавты протестируют новые скафандры SpaceX и выйдут из корабля наружу.

«Для строительства базы на Луне и города на Марсе потребуются тысячи скафандров; разработка этого скафандра и выполнение выхода в открытый космос станут важными шагами на пути к созданию универсального скафандра для будущих длительных полетов», — сказано в пресс-релизе миссии.

В сообщении также отмечается, что миссия продлится от пяти до шести дней. Астронавтам предстоит подняться на самую высокую околоземную орбиту за всю историю пилотируемых полетов — около 700 километров над поверхностью планеты. Кроме того, экипаж Polaris Dawn станет первым, кто испытает лазерную связь Starlink в космосе,

Русская служба Би-би-си пишет, что экипажу необходима хорошая погода во время приземления, иначе ему придется задержаться на орбите с ограниченным количеством ресурсов и отсутствием возможности пристыковаться к МКС.

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