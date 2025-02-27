СМИ: обвиняемые в торговле людьми братья Тейт улетели в США на частном джете

Бывший кикбоксер, блогер Эндрю Тейт и его брат Тристан, которых обвинили в торговле людьми и изнасилованиях, в том числе несовершеннолетних, улетели из Румынии около пяти утра по местному времени. Вероятно, они отправились в США. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники в Бухаресте.

Как пишет издание, Эндрю и Тристан Тейт, граждане США и Великобритании, находились на свободе в Румынии, однако им было запрещено покидать территорию страны. В то же время Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) в Румынии опубликовало пресс-релиз, в котором сказано, что мера пресечения братьев Тейт в виде прокурорского надзора остается в силе, однако ходатайство об отмене запрета покидать Румынию было удовлетворено.

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В сообщении также отмечается, что братья Тейт обязаны вернуться в страну на судебные заседания, в противном случае им могут назначить более суровую меру пресечения.

Телеканал Antena 3 CNN отмечает, что Эндрю и Тристан Тейт вылетели во Флориду на частном самолете. По данным телеканала, они подали прошение о поездке в США на прошлой неделе, и прокурор его удовлетворил. Antena 3 CNN утверждает, ссылаясь на неназванные источники, что Тейты вернутся в Румынию в конце марта.

Как пишет Русская служба Би-би-си, премьер-министр Румынии Йон-Марчел Чолаку и глава МИД Эмиль Хурезяну заявили, что США не оказывали давления на румынские власти. При этом ранее Financial Times писала, что администрация Дональда Трампа потребовала от них снять ограничения на поездки для Тейтов.

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Эндрю и Тристан Тейт были задержаны в Румынии в 2022 году. Им предъявили обвинение в торговле людьми и создании криминальной группировки с целью эксплуатации женщин. Кроме того, в Великобритании их обвиняют в сексуализированном насилии и уклонении от уплаты налогов. Эндрю Тейт известен своими женоненавистническими высказываниями и восхвалением маскулинного образа жизни в своих соцсетях.