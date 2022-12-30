В Румынии по делу о торговле людьми арестовали Эндрю Тейта. Возможно, его нашли по коробке из-под пиццы, попавшей в видео, на котором он пытался унизить Грету Тунберг

В Румынии по делу о торговле людьми и изнасиловании задержали бывшего кикбоксера и известного сексиста Эндрю Тейта и его брата, сообщает Romania TV. Возможно, к его поимке может быть причастна шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Граждан Великобритании братьев Тейт румынская полиция подозревает в создании организованной преступной группы, торговле людьми и изнасиловании. В частности, по данным силовиков, Эндрю и Тристан вербовали женщин для съемок в порно.

Задержать братьев Тейт, возможно, удалось благодаря Грете Тунберг. Эндрю Тейт попытался в твиттере унизить 19-летнюю экоактивистку. Он попросил Тунберг дать ему адрес электронной почты, чтобы подробнее описать все вредные выбросы, которые производят 33 его автомобиля. Экоактивистка дала фейковый адрес — «smalldickenergy@getalife.сom».

После этого Тейт записал видео, в котором попытался разоблачить ее деятельность по привлечению внимания к климатическим изменениям. Вероятно это его и подвело.

«Электронный адрес Греты — “У меня энергия маленького члена”. С чего бы твоему адресу быть таким, Грета? Странно. Я не хочу предполагать, какой у нее гендер. Это 50 на 50», — сказал Тейт, а затем попросил своего ассистента принести коробки из-под пиццы, которые нельзя переработать.

Предполагается, что именно по этой коробке румынские полицейские поняли, что он находится в стране. В дом Эндрю Тейта ворвались полицейские, а позже его арестовали на 24 часа.

Эндрю Тейт — бывший кикбоксер. Несколько лет назад он начал вести бизнес. Он также записал курс, где учил соблазнять девушек и быть «альфа-самцом». Кроме того, он активно защищал Харви Вайнштейна и обвинял девушек в разврате.

Источники: Romania TV

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