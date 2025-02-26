СМИ: Россия предложила США сделку по редкоземельным минералам на оккупированных территориях Украины

Россия предложила администрации Дональда Трампа заключить соглашение, согласно которому США получат часть прав собственности на редкоземельные минералы и другие ценные металлы на оккупированных украинских территориях. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По словам источников издания, это предложение российские представители озвучили на переговорах в Саудовской Аравии. Там Россия предложила предоставить администрации Трампа доступ к полезным ископаемым в Донецкой и Запорожской областях.

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NBC News отмечает, что США не стали исключать возможность такого соглашения, но пока не взяли на себя никаких связанных с ним обязательств. «Трамп — человек сделок, поэтому Путин, понимая это, придумал этот ответный ход», — отметил неназванный американский экс-дипломат. По его словам, российские власти видят как интерес Трампа к природным ресурсам Украины, так и колебания Зеленского относительно подписания соответствующего соглашения.

Накануне Владимир Путин заявил, что он открыт для заключения сделки с США, которая предоставила бы стране доступ к редким минералам и на российской, и на оккупированной украинской территориях.

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Ранее стало известно, что Украина и США согласовали условия сделки по полезным ископаемым в Украине. Тогда США отказались от требований о праве на 500 миллиардов долларов потенциального дохода. В то же время в документе изначально не упоминались гарантии безопасности для Украины. Однако позже итоговый проект соглашения опубликовали украинские СМИ, в котором этот пункт появился. Документ должны подписать Трамп и Владимир Зеленский 28 февраля в Вашингтоне.

Кроме того, накануне сообщалось, что Евросоюз предложил Украине свой вариант сделки по «критически важным материалам», которая, как утверждается, была бы более выгодной, нежели соглашение с США.