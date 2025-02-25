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Мир

Европа предложила Украине собственную сделку по ресурсам

12:02 25.02.2025

Евросоюз предложил Украине собственный вариант сделки по «критически важным материалам», которая, как утверждается, будет выгодна для обеих сторон в отличие от сделки, на заключении которой настаивают США. Об этом, как передает AFP, сообщил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне.

«21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», — сказал он, добавив, что ЕС никогда не потребует от Киева заключения невыгодной сделки.

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Такой подход позже подтвердил и глава Евросовета Антониу Кошта. «В последние три года Европейский союз был большим донором по поддержке Украины, и мы делаем это для Украины, для украинцев, а также для европейской безопасности, и мы не возвращаем себе ничего из природных ресурсов в Украине», — сказал он.

Как отмечает Politico, сообщения о контрпредложении Европы по украинским ресурсам появились на фоне утверждений президента США Дональда Трампа о том, что предложенная им ранее Киеву сделка почти согласована.

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Ранее Трамп заявил, что деньги, потраченные США на помощь Украине в отражении российской агрессии, были вложением, и потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подписать соглашение, по которому Украина отказывается в пользу США от полезных ископаемых, доходов от портов, а также нефти и газа на общую сумму 500 миллиардов долларов.

Зеленский отказался ее подписать, заявив, что помощь США была «грантом, а не займом», а сам он не станет подписывать то, «что будут выплачивать десять поколений украинцев». В ответ Трамп назвал отказ Зеленского «грубостью» и пригрозил, что в новом варианте сделки от Украины могут потребовать вдвое больше.

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