В Германии перестанут «охотиться» на женщин и избивать их на местном древнем фестивале

На немецком острове Боркум прекратят избивать женщин на ежегодном фестивале Клаасом, который проводится с XIX века, приводит DW заявление организаторов. Во время мероприятия мужчины ловили жительниц города и били их коровьими рогами. О происходящем стало широко известно лишь неделю назад, после репортажа на канале NDR.

Фестиваль Клаасом проводится на острове Боркум ежегодно в ночь с 5 на 6 декабря, когда католическая церковь отмечает День святого Николая. Мероприятие проводится уже почти 200 лет обществом «Парни Боркума с 1830 года», в которое входят только мужчины.

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По данным DW, праздник изначально был связан с китобоями, которые в конце года возвращались с промысла и хотели напомнить остальным жителям «кто хозяин в доме». Молодые неженатые мужчины надевают маски, перья и овечьи шкуры и берут коровьи рога. Фестиваль начинается с боя между рожденными на Боркуме мужчинами.

Вечером после ритуального боя участники Клаасома обычно ходят по барам и домам, предлагая детям выпечку и устраивая «охоту» на женщин. Пойманных местных жительниц мужчины избивали коровьими рогами по ягодицам.

В прошлом году избиение женщин рогами под ликование толпы удалось снять репортерам канала NDR. Репортаж был опубликован неделю назад, накануне очередного фестиваля, и набрал больше миллиона просмотров. Пострадавшие женщины пожаловались, что ощутили боль и стыд, а гематомы после избиения не проходили несколько дней. Анонимный бывший житель острова рассказал журналистам, что участники обычно гордятся, если после их ударов женщине будет больно сидеть в течение пяти–шести дней.

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Администрация города Боркум в ответ опубликовала текст «Что на самом деле представляет собой фестиваль Клаасом на Боркуме?», в котором раскритиковала «однобокую» реакцию общества и назвала обсуждение сцен насилия в соцсетях «штормом дерьма».

В публикации чиновников представители «Парней Боркума» заявили, что избиение женщин «никогда не было ядром фестиваля, а было лишь минимальной составляющей, которая в последние годы почти не проводилась». Организаторы фестиваля принесли извинения за избиения и пообещали полностью отменить эту практику во время празднования.