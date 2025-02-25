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Мир

Американка родила ребенка и выбросила его из окна отеля

11:28 25.02.2025

Во Франции задержана 18-летняя американка, которая, предположительно, родила ребенка в местном отеле и выбросила его из окна. Об этом пишет The Independent со ссылкой на источники в полиции и прокуратуре Парижа.

По словам собеседников издания, инцидент произошел 24 февраля около шести часов утра в отеле Ibis Styles на востоке Парижа. Сообщается, что женщина родила ребенка в номере отеля, после чего выбросила его из окна второго этажа, предположительно, «не обрезав пуповину». 

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По данным журнала Paris Match, на который ссылается CBS News, соседи услышали крики и вызвали службу спасения. Источники The Independent утверждают, что новорожденный был срочно доставлен в больницу Робера Дебре, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Смерть ребенка наступила примерно в 7:45 утра по местному времени.

«Мать — гражданка США, которая была в числе группы молодых людей, путешествующих по Европе. Ее доставили в больницу, где ей предстояла операция после родов. Ее взяли под стражу», — говорится в заявлении парижской прокуратуры, на которое ссылается The Independent.

По словам источников CBS News в прокуратуре, следователи выясняют не «отрицала ли женщина свою беременность». 

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Накануне стало известно, что в Турции вынесли приговор россиянке Екатерине Бурнашкиной, которая родила ребенка и оставила его в туалете аэропорта Антальи. После этого россиянка собиралась улететь в Россию вместе с матерью. Женщину признали виновной в покушении на убийство и приговорили к 15 годам заключения под стражей. Ее ребенок жив и находится под защитой турецких властей.

Мать осужденной Елена Бурнашкина в ходе судебного заседания утверждала, что ни она, ни дочь, якобы не знали о беременности. Однако, по версии обвинения, россиянка спланировала убийство собственного младенца, оставив его в кабинке туалета для людей с инвалидностью, которой пользуются реже.

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