Оставившую новорожденного в туалете аэропорта россиянку приговорили к 15 годам

Суд турецкого города Анталья приговорил к 15 годам лишения свободы россиянку Екатерину Бурнашкину, которая родила и оставила дочь в туалете местного аэропорта. Ее признали виновной в «покушении на убийство близкого родственника», передает РИА «Новости».

18-летнюю Екатерину Бурнашкину вместе с матерью по имени Елена задержали в октябре прошлого года в аэропорту Антальи, откуда они планировали улететь в Россию. Как выяснилось, Бурнашкина-младшая незадолго до вылета зашла в туалет, где родила дочь, после чего оставила ребенка в кабинке и пошла на посадку.

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В ходе процесса суд снял обвинения в соучастии с Елены Бурнашкиной. По ее собственным словам, ни она, ни дочь не знали о беременности и теперь хотят вернуться в России вместе с новорожденной дочерью.

В свою очередь, юристы, представлявшие в суде интересы младенца, требовали для Екатерины максимального наказания, считая, что она «хладнокровно спланировала» убийство собственного ребенка, использовав для родов и оставив младенца в кабинке туалета для инвалидов, потому что «в такой туалет заходят реже».

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Как пишет агентство, судьба спасенной девочки теперь будет решаться турецкими властями отдельно. Над возвращением ребенка в Россию, как рассказал генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик, сейчас работают его подчиненные. По его словам, дипломаты держат данную ситуацию «на приоритетном контроле» и посещают новорожденную в местном приюте.