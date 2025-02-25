Маск дал «второй шанс» отказавшимся подчиниться ему сотрудникам ФБР и Пентагона

Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск заявил, что американские госслужащие, не приславшие ему отчетов о работе за последнюю неделю, получат новую возможность это сделать. Об этом он написал в принадлежащей ему соцсети X, снова пригрозив отказавшимся увольнением. «По указанию президента они получат второй шанс. Второй отказ приведет к увольнению», — говорится в сообщении.

22 февраля Маск через американский Офис управления персоналом (OPM) разослал сотрудникам государственных ведомств США письмо, в котором потребовал до конца дня 24 февраля прислать отчет о своей работе за прошлую неделю. В письме также отмечалось, что отказавшиеся отчитаться будут уволены.

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Тем не менее руководство целого ряда государственных, в том числе силовых структур, проинструктировали своих сотрудников игнорировать требование Маска и возглавляемого им ведомства. Среди них оказались в частности, Пентагон, ФБР, Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности. Позже руководство OPM также заявило, что госслужащие не обязаны подчиняться требованиям DOGE, а вопрос об их увольнении находится в исключительной компетенции руководства соответствующих федеральных ведомств. На новое требование Маска OPM пока никак не отреагировал.

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Как пишет Bloomberg, сложившаяся ситуация свидетельствует о набирающей обороты борьбе за власть внутри новой американской администрации между Маском и его DOGE с одной стороны и назначенными Трампом главами федеральных ведомств чиновниками — с другой.