EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Маск дал «второй шанс» отказавшимся подчиниться ему сотрудникам ФБР и Пентагона

07:49 25.02.2025

Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск заявил, что американские госслужащие, не приславшие ему отчетов о работе за последнюю неделю, получат новую возможность это сделать. Об этом он написал в принадлежащей ему соцсети X, снова пригрозив отказавшимся увольнением. «По указанию президента они получат второй шанс. Второй отказ приведет к увольнению», — говорится в сообщении. 

22 февраля Маск через американский Офис управления персоналом (OPM) разослал сотрудникам государственных ведомств США письмо, в котором потребовал до конца дня 24 февраля прислать отчет о своей работе за прошлую неделю. В письме также отмечалось, что отказавшиеся отчитаться будут уволены.

Что о войне знает Дональд Трамп?
Что о войне знает Дональд Трамп?
Судя по его риторике, не то, что она представляет собой на самом деле
Политика4 минуты чтения

Тем не менее руководство целого ряда государственных, в том числе силовых структур, проинструктировали своих сотрудников игнорировать требование Маска и возглавляемого им ведомства. Среди них оказались в частности, Пентагон, ФБР, Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности. Позже руководство OPM также заявило, что госслужащие не обязаны подчиняться требованиям DOGE, а вопрос об их увольнении находится в исключительной компетенции руководства соответствующих федеральных ведомств. На новое требование Маска OPM пока никак не отреагировал. 

Я три года проработала в стрип-клубе и вебкаме
Я три года проработала в стрип-клубе и вебкаме
Занималась сексом за деньги, употребляла наркотики и много пила. Но смогла уйти оттуда и начать новую жизнь
Общество9 минут чтения

Как пишет Bloomberg, сложившаяся ситуация свидетельствует о набирающей обороты борьбе за власть внутри новой американской администрации между Маском и его DOGE с одной стороны и назначенными Трампом главами федеральных ведомств чиновниками — с другой.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования