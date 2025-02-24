ФБР и Пентагон отказались подчиниться Маску

В США несколько государственных ведомств, в частности, ФБР, министерство обороны и Госдепартамент заявили, что не будут выполнять распоряжение, отданное главой Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илоном Маском. Последний 22 февраля потребовал от американских госслужащих до конца 24 февраля предоставить подробный отчет о своей деятельности за последнюю неделю, сообщали газеты The New York Times и The Wall Street Journal.
По данным изданий, письмо было разослано из Офиса по управлению персоналом (OPM), а за невыполнение содержащихся в нем требований служащим грозят увольнением.
После этого представители Пентагона заявили, что его сотрудники не будут отчитываться перед Маском, так как оборонное ведомство США самостоятельно «отвечает за оценку работы своего персонала и будет проводить любую проверку в соответствии с собственными процедурами». В связи с этим служащим Пентагона было приказано не отвечать на письма из OPM. Аналогичную рекомендацию своим сотрудникам дала директор Управления национальной разведки Тулси Габбард.
«Учитывая изначально чувствительный и засекреченный характер нашей работы, сотрудники разведывательного сообщества не должны отвечать на электронное письмо OPM», — говорится в сообщении, которое получили от Габбард ее подчиненные.
Как сообщается, аналогичные указания своим служащим дал глава ФБР Каш Патель, а также отвечающее за управление персоналом руководство Госдепа, Министерства внутренней безопасности и ряда других правоохранительных органов и силовых структур.
Более того, сотрудников Агентства национальной безопасности и некоторых других разведывательных управлений предупредили, что, ответив на письмо Маска, они могут непреднамеренно раскрыть засекреченную информацию, несмотря на то, что последний отдельно просил не включать в затребованный отчет секретных данных.
С критикой Маска после его требования отчитаться выступили представители американских профсоюзов. «Позволяя не избранному и неадекватному Илону Маску диктовать действия OPM, вы продемонстрировали неуважение к важной работе федеральных служащих», — заявил в письме к руководству ОРМ президент Американской федерации государственных служащих Эверетт Келли, добавив, что требование Маска было «явно незаконным», а использование для него ОРМ — «бездумным».