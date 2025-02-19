Трамп назвал Зеленского «комиком» и «диктатором без выборов»

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social пост, в котором назвал президента Украины Владимира Зеленского «умеренно успешным комиком», а также обвинил его в «разрушении Украины» и в отсутствии президентских выборов в военное время.

«Подумайте только, умеренно успешный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но которую он, без США и “Трампа”, никогда не сможет уладить», — написал Трамп.

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Трамп обвинил Зеленского в желании «сохранить легкий заработок» при том, что «его страна разрушена, а миллионы людей погибли без необходимости». Также он утверждает, что Зеленский якобы признал пропажу «половины денег, которые США ему послали».

Дональд Трамп заявил, что война в Украине должна быть более важной для Европы, так как у США есть «прекрасный большой океан в качестве разделителя». Он раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, который, по его мнению, должен был потребовать от Европы равных вложений в поддержку Украины. Дональд Трамп выразил недовольство тем, что его страна потратила на военную помощь 200 миллиардов долларов и «ничего не получит взамен».

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Президент США повторил, что у Зеленского якобы «очень низкие позиции в украинских опросах» и назвал его «диктатором без выборов». Ранее Трамп уже говорил, что рейтинг Зеленского составляет четыре процента. Зеленский ответил на это, что его поддерживает 57 процентов украинцев и упрекнул президента США за распространение российской пропаганды.