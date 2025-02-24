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Мир

Россияне сутки не могут улететь из Дубая в Москву

11:36 24.02.2025

Российская авиакомпания Utair задержала рейс из Дубая в Москву более чем на сутки. Пассажиры должны были прилететь в Россию еще 23 февраля, однако самолет все еще не вылетел. Об этом сообщает портал «Турдом».

Согласно информации на сайте аэропорта «Внуково», рейс под номером UT 716 должен был приземлиться накануне в 21:15, однако сейчас на табло указано, что самолет задерживается до 22:50 24 февраля. Кроме того, два других рейса из Дубая, которые запланированы на 24 февраля, также задерживаются. О задержках рейсов 25 февраля пока не сообщалось.

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Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», представители авиакомпании объяснили задержку техническими причинами. По их словам, инженеры делают «все возможное», чтобы самолет как можно быстрее вылетел в Москву.

При этом пассажирам выдали только воду. «Люди на полу спят… Не выпускают даже улететь самим из другого аэропорта. Говорят, что не могут выпустить в город по правилам миграции, пока самолет не будет отправлен в Москву», — рассказали туристы.

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В декабре прошлого года сообщалось, что сотни туристов из России застряли в Дубае из-за компьютерного сбоя. Тогда задержали самолеты, которые должны были вылететь в Москву, Новосибирск и Тюмень.

На прошлой неделе турецкие авиадиспетчеры не разрешили самолету авиакомпании «Россия» пересечь воздушную границу страны. Они сослались на отсутствие «вторичной метки положения лайнера». На борту самолета находились 79 пассажиров и экипаж, рейс вылетел из Сочи около 10 утра 19 февраля. Пилоты приняли решение развернуть самолет и вернуться в сочинский аэропорт.

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