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Мир

Турция не пустила к себе самолет авиакомпании «Россия»

14:06 20.02.2025

Турецкие авиадиспетчеры запретили рейсовому пассажирскому самолету авиакомпании «Россия» пересечь границу воздушного пространства страны, сославшись на отсутствие «вторичной метки положения лайнера». Пассажирам пришлось ждать резервный борт авиакомпании, сообщил телеграм-канал «Авиаторщина».

Самолет Superjet 100 вылетел из Сочи рейсом SU-6729 в Стамбул около 10:00 среды, 19 февраля. На борту находились 79 пассажиров, два пилота и три бортпроводника, уточнили источники телеграм-канала.

После того, как лайнер занял нужную высоту, пилоты увидели на бортовой панели сообщение об отказе одного из комплектов вычислительной системы самолетовождения. Однако командир воздушного судна принял решение продолжать полет в пункт назначения, пишет «Авиаторщина».

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Когда самолет оказался в зоне видимости турецкой авиадиспетчерской службы, ее сотрудник сообщил пилотам «суперджета» о проблемах с определением высоты положения лайнера. На радаре отсутствовала так называемая вторичная метка положения самолета — это формуляр с кодом ответчика по высоте, объяснили авторы телеграм-канала.

Диспетчеры выдали экипажу самолета «России» запрет на пересечение турецкого воздушного пространства. Пилоты развернули самолет и вернули обратно в аэропорт Сочи. Российским авиадиспетчерам коллега из Анкары сообщил, что самолет возвращается на аэродром вылета «из-за неблагоприятных атмосферных явлений в Стамбуле и неработающего ответчика», пишет «Авиаторщина».

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После посадки в Сочи «суперджет» был отстранен от полетов на время технических работ. Пассажиров «Россия» отправила в Стамбул на резервном самолете, который долетел и приземлился благополучно, однако люди оказались в аэропорту назначения на четыре с половиной часа позже расписания, сообщил телеграм-канал.

Самолет SuperJet 100-95B, который не пустили в Турцию, носит название «Благовещенск» и бортовой номером RA-89128. Лайнер совершил первый полет в 2019 году, а в эксплуатации находится с января 2021 года. Согласно сервису Flightradar, до полета в Турцию самолет совершил несколько успешных рейсов по маршруту Сочи — Дубай.

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