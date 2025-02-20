Турция не пустила к себе самолет авиакомпании «Россия»

Турецкие авиадиспетчеры запретили рейсовому пассажирскому самолету авиакомпании «Россия» пересечь границу воздушного пространства страны, сославшись на отсутствие «вторичной метки положения лайнера». Пассажирам пришлось ждать резервный борт авиакомпании, сообщил телеграм-канал «Авиаторщина».

Самолет Superjet 100 вылетел из Сочи рейсом SU-6729 в Стамбул около 10:00 среды, 19 февраля. На борту находились 79 пассажиров, два пилота и три бортпроводника, уточнили источники телеграм-канала.

После того, как лайнер занял нужную высоту, пилоты увидели на бортовой панели сообщение об отказе одного из комплектов вычислительной системы самолетовождения. Однако командир воздушного судна принял решение продолжать полет в пункт назначения, пишет «Авиаторщина».

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Когда самолет оказался в зоне видимости турецкой авиадиспетчерской службы, ее сотрудник сообщил пилотам «суперджета» о проблемах с определением высоты положения лайнера. На радаре отсутствовала так называемая вторичная метка положения самолета — это формуляр с кодом ответчика по высоте, объяснили авторы телеграм-канала.

Диспетчеры выдали экипажу самолета «России» запрет на пересечение турецкого воздушного пространства. Пилоты развернули самолет и вернули обратно в аэропорт Сочи. Российским авиадиспетчерам коллега из Анкары сообщил, что самолет возвращается на аэродром вылета «из-за неблагоприятных атмосферных явлений в Стамбуле и неработающего ответчика», пишет «Авиаторщина».

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После посадки в Сочи «суперджет» был отстранен от полетов на время технических работ. Пассажиров «Россия» отправила в Стамбул на резервном самолете, который долетел и приземлился благополучно, однако люди оказались в аэропорту назначения на четыре с половиной часа позже расписания, сообщил телеграм-канал.

Самолет SuperJet 100-95B, который не пустили в Турцию, носит название «Благовещенск» и бортовой номером RA-89128. Лайнер совершил первый полет в 2019 году, а в эксплуатации находится с января 2021 года. Согласно сервису Flightradar, до полета в Турцию самолет совершил несколько успешных рейсов по маршруту Сочи — Дубай.