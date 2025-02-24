Летающие внутри России иностранные авиакомпании попали под санкции

Евросоюз ввел санкции против авиакомпаний из «третьих стран», выполняющих рейсы внутри России. В разъяснениях к пакету ограничений на сайте ЕС говорится, что для авиакомпаний, выполняющих транзитные рейсы над Россией, «никаких последствий не будет». Также ЕС ввел запрет на поставки воздушных судов и других товаров российским авиаперевозчикам.

Для компаний-нарушителей последствием будет запрет на полеты в страны ЕС и работа с европейскими компаниями. Мера направлена против тех, кто «помогает России смягчить последствия авиационных санкций ЕС», сказано в документе.

Утвержденный 24 февраля 16-й пакет санкций установил запрет на любые операции в нескольких российских аэропортах и грузовых портах. Под санкции попали московские Внуково, Жуковский и четыре региональных аэропорта, а также речной порт Астрахань, морские порты Махачкала, Новороссийск, Приморск и Усть-Луга.

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Эти транспортные узлы используются для транспортировки беспилотников и других товаров, связанных с применением в боевых действиях или для обслуживания судов теневого флота, «напрямую способствуя военным усилиям России или давая доход для финансирования ее войны», говорится в документе.

Также 16-й пакет санкций запретил автомобильные перевозки по территории стран ЕС компаниям, в которых российские владельцы контролируют более 25% капитала. В пояснениях к пакету говорится, что ЕС также запрещает любые изменения в структуре таких предприятий, если они способны привести к увеличению доли российских владельцев.

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Тем же пакетом санкций ЕС ввел запрет на предоставление строительных услуг для инфраструктурных объектов в России.

С 17 марта по требованию ЕС от системы международных банковских сообщений SWIFT должны быть отключены 11 российских банков: «Ак барс», «Уралсиб», «Точка», «Синара», «ББР-банк», «Примсоцбанк», «Росэксимбанк», «Черноморский банк реконструкции и развития», «Национальный резервный банк», «Кузнецкбизнесбанк», «Мирбизнесбанк», «Кубань-кредит», а также НКО «Петербургский расчетный центр» и РНКО «Платежный конструктор».

Кроме того, ЕС запретил вещание восьми подконтрольных российским властям СМИ, поставки в Россию программного обеспечения для разведки нефтяных и газовых месторождений, временное хранение сырой нефти и нефтепродуктов из России на территории стран ЕС, а также ввоз российского алюминия.