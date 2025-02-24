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Политика

Под новые санкции ЕС попали джойстики и российские банки

12:46 24.02.2025

Главы МИД стран Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций против России, следует из пресс-релиза на сайте Европейского совета. Новые ограничения расширяют список запрещенных для ввоза в Россию товаров, усложняют логистику их перевозки и возможности для оплаты товаров двойного назначения.

Среди запрещенных товаров — контроллеры для видеоигр, которые используются для управления дронами. Ранее Deutsche Welle сообщали, что операторы дронов используют обычные джойстики от игровых консолей PlayStation и Microsoft Xbox. Евросоюз также расширил список запрещенных к торговле товаров — в него внесли химический прекурсор хлорпикрина и другие «средства борьбы с беспорядками».

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От системы SWIFT будут отключены 13 банков, каких именно — в опубликованном в официальном журнале Евросоюза решении не уточняется. В пресс-релизе указано, что речь идет о «региональных» и «важных» для российской финансовой системы банков. Также ЕС вводит запрет на использование вне России российского аналога SWIFT — СПФС.

Страны Евросоюза запрещают временное хранение сырой нефти и нефтепродуктов из России на территории стран членов ЕС вне зависимости от пункта назначения и цены покупки, а также ввоз российского алюминия. В «черный» список российского нефтяного флота добавлены 74 судна.

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Страны ЕС запрещают вещание восьми подконтрольных российским властям СМИ — в их числе EADaily, Lenta, RuBaltic, «Красная звезда». Авиакомпаниям, выполняющим внутренние рейсы внутри России, будет закрыт доступ в воздушное пространство стран ЕС.

Операторам автомобильных грузоперевозок, которые принадлежат российскому юридическому или физическому лицу на 25% и более, будет запрещено работать на территории ЕС. Также страны ЕС полностью запретили поставку в Россию программного обеспечения для разведки нефтяных и газовых месторождений.

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