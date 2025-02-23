Талибы возобновили работу женского радио

Террористическая группировка «Талибан», захватившая власть в Афганистане, разрешила работу единственного в стране женского СМИ Radio Begum, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление министерства информации и культуры при правительстве талибов. Это радио используют подпольные школы для девочек.
Radio Begum специализируется на создании контента для женщин — в его сетке вещания есть программы о психологии, здоровье, питании и воспитании детей. До запрета на вещание 4 февраля радио круглосуточно транслировало образовательные программы для девочек, охватывающие школьный курс с седьмого по двенадцатый классы. На радио работали только женщины.
Эти материалы использовались подпольными школами по всей стране — ранее талибы запретили девочкам посещать школы после окончания шестого класса. Radio Begum заявляло, что вещает для обеспечение общения между женщинами по всей стране. Оно покрывало более половины территории страны и производило контент для необразованных женщин, их численность руководство радио оценивало в две трети от всего женского населения Афганистана. Общая аудитория составляла в среднем три миллиона слушателей.
Как сообщает Associated Press, талибы запретили вещание радио из-за предполагаемого сотрудничества с зарубежным СМИ, внесенным «в санкционные списки». Представители группировки пообещали возобновить лицензию радио при условии соблюдения «обязательств перед властями». Руководство Radio Begum заявило о работе «в соответствии с принципами журналистики и правилами Исламского Эмирата Афганистан». Об изменениях в сетке вещания не сообщается.
Сформированное талибами правительство признает недостаточность усилий по защите прав женщин, но не отменяет ранее введенные ограничения. Der Spiegel сообщает, что в стране существуют несколько тысяч подпольных классов для образования девочек — они размещаются в подвалах домов или в пещерах.