EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Талибы возобновили работу женского радио

15:17 23.02.2025

Террористическая группировка «Талибан», захватившая власть в Афганистане, разрешила работу единственного в стране женского СМИ Radio Begum, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление министерства информации и культуры при правительстве талибов. Это радио используют подпольные школы для девочек.

Radio Begum специализируется на создании контента для женщин — в его сетке вещания есть программы о психологии, здоровье, питании и воспитании детей. До запрета на вещание 4 февраля радио круглосуточно транслировало образовательные программы для девочек, охватывающие школьный курс с седьмого по двенадцатый классы. На радио работали только женщины.

Здесь правят женщины
Здесь правят женщины
В этой деревне почти нет мужчин, домашнего насилия и алкоголизма. Решения жительницы принимают все вместе
Мир8 минут чтения

Эти материалы использовались подпольными школами по всей стране — ранее талибы запретили девочкам посещать школы после окончания шестого класса. Radio Begum заявляло, что вещает для обеспечение общения между женщинами по всей стране. Оно покрывало более половины территории страны и производило контент для необразованных женщин, их численность руководство радио оценивало в две трети от всего женского населения Афганистана. Общая аудитория составляла в среднем три миллиона слушателей.

Как сообщает Associated Press, талибы запретили вещание радио из-за предполагаемого сотрудничества с зарубежным СМИ, внесенным «в санкционные списки». Представители группировки пообещали возобновить лицензию радио при условии соблюдения «обязательств перед властями». Руководство Radio Begum заявило о работе «в соответствии с принципами журналистики и правилами Исламского Эмирата Афганистан». Об изменениях в сетке вещания не сообщается.

Американская пара хочет спасти мир от апокалипсиса
Американская пара хочет спасти мир от апокалипсиса
Они пытаются убедить всех рожать больше детей и донести это до Белого дома. Им помогает эстонский миллиардер
Мир19 минут чтения

Сформированное талибами правительство признает недостаточность усилий по защите прав женщин, но не отменяет ранее введенные ограничения. Der Spiegel сообщает, что в стране существуют несколько тысяч подпольных классов для образования девочек — они размещаются в подвалах домов или в пещерах.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования