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Мир

Талибы признали недостаточными свои усилия по защите прав женщин

12:05 26.11.2024

Пресс-секретарь  террористической группировки «Талибан», захватившей власть в Афганистане, Забиулла Моджахед рассказал о «значительных усилиях по защите прав женщин», которые талибы приложили за годы правления в стране. Заявление Моджахеда, приуроченное к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, опубликовал интернет-портал Tolonews. 

При этом пресс-секретарь талибов признался, что  усилий, уже приложенных их режимом для защиты прав женщин, оказалось недостаточно и существует необходимость дальнейшей работы в этой области. Моджахед подчеркнул, что «организации активно работают в различных областях, как в провинциях, так и в центре, повышая осведомленность женщин об их правах, решая их юридические проблемы и заслушивая их жалобы».

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«В целом мы стараемся изо всех сил, но этого недостаточно. Необходимы дополнительные усилия, особенно для решения проблем в отдаленных и сельских районах, где наше участие имеет важное значение», — отметил Моджахед.

Ранее представители ООН призвали правящий в Афганистане «Талибан» принять незамедлительные меры, чтобы положить конец насилию в отношении женщин и девочек и обратить вспять систематическое ущемление их прав и основных свобод.

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С момента захвата власти в Афганистане три года назад режим талибов принял целый ряд законов, ограничивающих права женщин. Среди последних нововведений, в частности, запрет разговаривать между собой, говорить в общественных местах, смотреть на мужчин и многое другое.

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