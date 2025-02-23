Turkish Airlines потребовала грузинские визы у россиянок

Компания Turkish Airlines потребовала грузинские визы у двух россиянок, которые собирались лететь из Буэнос-Айреса в Тбилиси с пересадкой в Стамбуле, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на слова одной из них. Представители компании считали, что женщины собираются остаться в Грузии на год.

Одна из пассажирок рассказала, что на стойке регистрации ее спросили, есть ли у нее виза в Грузию — без нее сотрудники Turkish Airlines отказывались выдавать посадочный талон. Они же говорили, что не планируют оставаться в стране более чем на год, и для этого им не нужна виза.

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Сотрудников авиакомпании аргументы о планах воспользоваться наземным транспортом не убедили, как и попытки россиянок доказать, что гражданам России не нужна виза для визита в Грузию. Представители Turkish Airlines потребовали от пассажирок купить билеты из Грузии в Россию, без них им отказали в вылете. Как сообщают РИА «Новости», россиянки успели приобрести дополнительные билеты и вылетели из Аргентины.

Между Россией и Грузией действует безвизовый режим, который позволяет россиянам находиться в Грузии не более одного года, для более длительного проживания нужно оформлять вид на жительство, а не визу. Как утверждает журналист Николай Левшиц, за превышение этого срока власти могут оштрафовать россиян, но запрет на въезд предполагается только в случае неуплаты штрафа.

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Ранее генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявлял, что Turkish Airlines «систематически» отказывает в посадке россиянам, которые летят из стран Южной Америки с пересадкой через Стамбул. Вице-президент ассоциации туроператоров России Артур Мурадян отмечал, что в посадке могут отказать и пассажирам, у которых есть путевки.