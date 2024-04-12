Турецкую авиакомпанию обвинили в дискриминации россиян

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказала в посадке на транзитный рейс трем российским туристам, которые летели в Мексику. Инцидент произошел 8 апреля, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

«Никаких официальных документов об отказе в посадке пассажирам не выдали. Представитель авиакомпании к ним не явился, московское представительство перевозчика также отказалось помочь в ситуации и уклонилось от комментариев. И вместо 16 дней в Канкуне туристы полетели домой», — пояснил он.

Одна из пострадавших рассказала РИА «Новости», что решение о недопуске пассажиров на рейсы Turkish Airlines принимает некая сторонняя компания, которая обеспечивает безопасность в аэропорту. Она утверждает, что такой ответ ей пришел от турецкого перевозчика.

Мурадян рассказал, что авиакомпания Turkish Airlines отказывает в посадке на транзитные рейсы не только пассажирам без багажа, обратных билетов и с «чистым» паспортом, но и тем, кто летит по путевкам.

«Ситуация с транзитными рейсами Turkish Airlines приобретает откровенно дискриминационный характер. Абсолютно разумным сейчас будет воздержаться от транзитной перевозки на рейсах турецких перевозчиков в пользу других вариантов», — считает Мурадян. В качестве альтернативы он предложил рейсы ближневосточных авиакомпаний.

Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов ранее говорил, что проблема с недопуском россиян на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию приобрела систематический характер. По его словам, такая ситуация наблюдается с конца февраля.

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