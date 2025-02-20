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Мир

Вероятность падения 90-метрового астероида на Землю снизилась вдвое

18:38 20.02.2025

Центр по изучению объектов, сближающихся с планетой (CNEOS), который принадлежит американскому космическому агентству НАСА, обновил оценку вероятности столкновения астероида 2024 YR4 с Землей 22 декабря 2032 года. Теперь вероятность удара составляет 1 к 67.

Вчера CNEOS оценивал вероятность столкновения в 3,1 процента, а в начале февраля — в 2,3 процента. Сегодня ученые снизили это значение до полутора процентов.

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Астрономы отмечают, что крайне редко присваивают небесным телам третий уровень опасности по Туринской шкале из 10 возможных. Такой уровень получают астероиды размером от 20 до 100 метров и с вероятностью падения на Землю, превышающей один процент. Диаметр 2024 YR4 ученые оценивают в 40-90 метров.

Вероятность удара в полтора процента по-прежнему считается достаточно высокой. Впервые ученые сообщили об опасности падения 2024 YR4 в конце января, когда вероятность превысила один процент и составила 1,3 процента. Тогда астроном Дэвид Ранкин сообщил, что «это одна из самых высоких вероятностей столкновения с телом значительного размера за всю историю».

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Астероиды с третьим уровнем опасности по Туринской шкале «способны вызвать локальное разрушение». По мнению Ранкина, эффект от удара будет сопоставим с последствиями Тунгусской катастрофы 1908 года. Тогда взрыв повалил 80 миллионов деревьев на площади 2150 квадратных километров.

CNEOS уже показал линию на карте мира, в одной из точек которой может произойти падение. «Коридор риска» прошел через восточную часть Тихого океана, северную часть Южной Америки, Атлантический океан, Африку, Аравийское море и Южную Азию.

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