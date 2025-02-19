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Новости

Увеличилась вероятность столкновения Земли со способным уничтожить целый город астероидом

13:58 19.02.2025

Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей 22 декабря 2032 года выросла почти на один процентный пункт и теперь составляет 3,1 процента, сообщает Центр по изучению объектов, сближающихся с планетой (CNEOS), который принадлежит американскому космическому агентству НАСА. В начале февраля НАСА уже увеличивало оценку вероятности столкновения с 1,3 до 2,3 процента.

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Международная сеть предупреждения об астероидах сообщила об опасности столкновения астероида 2024 YR4 с Землей 29 января, когда вероятность достигла 1,3 процента. По оценке CNEOS, размер астероида от 40 до 90 метров. Столкновение может произойти вдоль «коридора риска», который проходит через восточную часть Тихого океана, северную часть Южной Америки, Атлантический океан, Африку, Аравийское море и Южную Азию.

Астроном Дэвид Ранкин объяснил Space.com, что эффект от падения астероида 2024 YR4 может быть сопоставим с последствиями Тунгусской катастрофы в 1908 году. «Если астероид состоит из каменистого материала, он может вызвать значительный взрыв в воздухе и огненный шар, достигающий земли. Если он состоит из железа, он без проблем пробьет атмосферу и оставит ударный кратер. Вот почему так важно понимать не только орбиту, но и состав и размер», — рассказал Ранкин.

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Газета The Guardian обратила внимание, что Государственное управление по науке, технике и промышленности Китая открыло три вакансии в «планетарных силах обороны», которые должны проводить исследования «в области мониторинга и раннего предупреждения об астероидах, сближающихся с Землей».

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