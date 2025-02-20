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Мир

СМИ рассказали о причинах ухудшения отношений Украины и США

14:26 20.02.2025

За последнюю неделю в отношениях США и Украины образовалась заметная напряженность. О причинах резкой перемены в риторике обеих сторон по отношению друг к другу рассказал телеканал NBC, поговорив с дюжиной европейских и американских чиновников.

По их словам, после победы Дональда Трампа на президентских выборах конгрессмены-республиканцы и лоббисты, нанятые Киевом, рекомендовали администрации президента Украины Владимира Зеленского убедить нового президента в том, что Украина готова к переговорам и компромиссам, а главным препятствием на пути к миру является Владимир Путин. «Главное было убедить Трампа, что проблема не в Украине», — сказал один собеседников телеканала.

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Он отметил, что Зеленский последовал эти рекомендациям, заявив о готовности отказаться от вступления в НАТО в случае размещения в Украине европейских войск. Это, вероятно, убедило Трампа и, вступив в должность, он раскритиковал политику Москвы и пригрозил ей новыми санкциями в случае отказа от переговоров.

Однако, как рассказали источники телеканала, все изменилось на прошлой неделе после того, как Россия освободила американского гражданина Марка Фогеля, отбывавшего срок в российской тюрьме по обвинению в контрабанде наркотиков. Вскоре после этого состоялся телефонный разговор Путина с Трампом.

На следующий день — 13 февраля — министр обороны США Пит Хегсет назвал нереалистичным вступление Украины в НАТО по итогам мирных переговоров. Кроме того, Хегсет на встрече с Зеленским «ошеломил» его заявлением о том, что США рассматривают возможность сократить свое военное присутствие в Европе.

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Позже во время встречи Зеленского с министром финансов США Скоттом Бессентом, тот предложил украинскому президенту подписать документ, предоставляющий США права на часть полезных ископаемых в Украине. При этом американский министр дал на это всего час, заявив, что в противном случае могут быть отменены встречи Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, которые в Киеве считали чрезвычайно важными.

Зеленский не подписал документ, а встречи хоть и были отложены, но все же состоялись позднее. При этом риторика Трампа в отношении Зеленского серьезно изменилась. Американский президент сделал несколько заявлений, в которых назвал Зеленского «достигшим скромных успехов комиком», «диктатором» и фактически обвинил в начале войны с Россией. Кроме того, Трамп назвал «грубостью» отказ украинского президента подписать соглашение о полезных ископаемых, условия которого якобы были «более или менее согласованы».

В ответ администрация Зеленского заявила, что его рейтинг среди украинцев выше, чем уровень поддержки Трампа американцами, а сам президент Украины заявил, что его американский коллега находится в «пузыре дезинформации». 

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