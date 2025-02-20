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Мир

В СМИ распространились слухи о подготовке к смерти Папы Римского

14:20 20.02.2025

Сообщения о подготовке к похоронам 88-летнего Папы Римского не соответствуют действительности, пишет газета Blick со ссылкой на представителя Швейцарского гвардейского корпуса Ватикана, охраняющего понтифика. 

«Мы продолжаем работать в обычном режиме», — сказал Blick неназванный представитель гвардии.

Он подчеркнул, что регулярное обеспечение безопасности понтифика продолжается без изменений.

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Ранее Blick писал, что состояние здоровья Папы Римского Франциска ухудшается и швейцарская гвардия якобы готовится к его возможной кончине. Сообщалось, что в настоящее время для гвардейцев действует комендантский час. Однако позже текст был изменен, о чем свидетельствуют данные интернет-архива, обратил внимание РБК.

88-летний понтифик находится в больнице «Агостино Джемелли» на западе Рима с 14 февраля. Reuters со ссылкой на собственный источник в Ватикане писал, что у Папы Римского диагностировали полимикробную инфекцию дыхательных путей. 

Понтифик был вынужден отменить ряд публичных выступлений. По словам источников «Politico», близких к Папе Римскому, Фрнациск переживает, что «в этот раз, возможно, не справится». 

18 февраля издание Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого Престола сообщило, что у Франциска обнаружили двустороннюю пневмонию, но тем не менее он «пребывает в хорошем настроении». 

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«Лабораторные анализы, рентгеновские снимки грудной клетки и клиническое состояние Святого Отца продолжают показывать сложную картину», — говорилось в сообщении.

Газета Blick пишет, что опасения по поводу здоровья главы Католической церкви усиливаются. Отмечается, что о его возможной выписке в ближайшее время речи не идет. 

За последние два года понтифик несколько раз болел гриппом и сталкивался с другими проблемами со здоровьем, сообщало агентство Reuters. В молодости у Франциска развился плеврит, из-за чего ему удалили часть легкого, писали журналисты.

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