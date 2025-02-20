СМИ: автоматическое вступление Украины в НАТО может стать гарантией выполнения соглашения Москвой

Администрация США допускает включение в будущее мирное соглашение по Украине пункта об автоматическом приеме страны в НАТО в случае нарушения Москвой условий сделки. Об этом сообщил американский телеканал NBC, ссылаясь на осведомленные источники среди чиновников США.

Они пояснили, что такой пункт позволит развеять опасения как украинских, так и европейских властей по поводу того, что Владимир Путин использует мирное соглашения для перегруппировки и перевооружения, а затем вновь нападет. В то же время, телеканал отмечает, что главным условием обеспечения гарантий безопасности для Киева стала сделка по редкоземельным металлам, которая остается в «подвешенном состоянии».

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Ранее, как передает Assosiated Press, Трамп заявил журналистам, что во время поездки министра финансов США Скотта Бессента в Украину на прошлой неделе с ним обошлись грубо. По словам Трампа, США считали, что уже заключили сделку о доступе к украинским редкоземельным металлам, когда Бессент отправился в Киев, и не ожидали отказа.

США хотели получить контроль над добычей половины редкоземельных минералов Украины на 500 миллиардов долларов в обмен на гарантии безопасности после завершения войны. The Economist, ссылаясь на три источника, писал, что Владимиру Зеленскому дали только час на подписание соглашения.

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Накануне Трамп назвал Зеленского «комиком» и обвинил его в «разрушении Украины». «Подумайте только, умеренно успешный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но которую он, без США и “Трампа”, никогда не сможет уладить», — написал президент США.

Он также обвинил Зеленского в желании «сохранить легкий заработок» и заявил, что президент Украины якобы признал пропажу «половины денег», выделенных США.