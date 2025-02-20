EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: автоматическое вступление Украины в НАТО может стать гарантией выполнения соглашения Москвой

11:33 20.02.2025

Администрация США допускает включение в будущее мирное соглашение по Украине пункта об автоматическом приеме страны в НАТО в случае нарушения Москвой условий сделки. Об этом сообщил американский телеканал NBC, ссылаясь на осведомленные источники среди чиновников США.

Они пояснили, что такой пункт позволит развеять опасения как украинских, так и европейских властей по поводу того, что Владимир Путин использует мирное соглашения для перегруппировки и перевооружения, а затем вновь нападет. В то же время, телеканал отмечает, что главным условием обеспечения гарантий безопасности для Киева стала сделка по редкоземельным металлам, которая остается в «подвешенном состоянии».

Лидерам оппозиции пора заканчивать с митингами
Лидерам оппозиции пора заканчивать с митингами
Бывший дипломат Бондарев критикует Кара-Мурзу, Навальную и Яшина и призывает создать политическую партию
Политика5 минут чтения

Ранее, как передает Assosiated Press, Трамп заявил журналистам, что во время поездки министра финансов США Скотта Бессента в Украину на прошлой неделе с ним обошлись грубо. По словам Трампа, США считали, что уже заключили сделку о доступе к украинским редкоземельным металлам, когда Бессент отправился в Киев, и не ожидали отказа. 

США хотели получить контроль над добычей половины редкоземельных минералов Украины на 500 миллиардов долларов в обмен на гарантии безопасности после завершения войны. The Economist, ссылаясь на три источника, писал, что Владимиру Зеленскому дали только час на подписание соглашения.

Российский бренд обвинили в краже культурного наследия Кыргызстана
Российский бренд обвинили в краже культурного наследия Кыргызстана
Граждане республики требуют не присваивать их ценности. Хозяйка компании нагрубила в ответ, но извинилась
Интернет и мемы11 минут чтения

Накануне Трамп назвал Зеленского «комиком» и обвинил его в «разрушении Украины». «Подумайте только, умеренно успешный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но которую он, без США и “Трампа”, никогда не сможет уладить», — написал президент США.

Он также обвинил Зеленского в желании «сохранить легкий заработок» и заявил, что президент Украины якобы признал пропажу «половины денег», выделенных США. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования